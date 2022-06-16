Güney Kore'nin "Nuri" roketinin fırlatılması bu kez de teknik sorun nedeniyle ertelendi

Roketin, Güney Kore'ye maliyetinin 1,6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. 200 ton ağırlığında ve 47,2 metre uzunluğundaki rokette, 6 motor bulunuyor.

Kore Uzay Araştırma Enstitüsü (KARI), Nuri roketinin 2027'ye kadar 4 kez daha uzaya fırlatılacağını duyurmuştu.

Güney Kore'nin ilk yerli roketi "Nuri"nin ikinci denemesinin teknik bir sorun nedeniyle süresiz olarak ertelendiği bildirildi.

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Kaynak: AA

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