Güney Kore'de yaşanan sel felaketinde otoparkta mahsur kalan 7 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Güney Kore'de yaşanan sel felaketinde otoparkta mahsur kalan 7 kişi yaşamını yitirdi

07.09.2022 09:43

Son 80 yılın en yüksek yağış oranının yaşandığı Güney Kore'nin Pohang kentinde meydana gelen sel felaketi sonucu bir otoparkta mahsur kalan 7 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'nin Pohang kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bir binanın otoparkı sular altında kaldı. Apartman yönetimi tarafından araçlarını çıkartmak konusunda uyarılan apartman sakinleri, araçlarını çıkartmaya gittiklerinde otoparkta mahsur kaldı.

Güney Kore'yi sel vurdu, otoparkta mahsur kalan 7 kişi yaşamını yitirdi

7 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ KURTARILDI

Olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edilmesi üzerine yetkililer otoparkta mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

Güney Kore'yi sel vurdu, otoparkta mahsur kalan 7 kişi yaşamını yitirdi

SON 80 YILIN EN YÜKSEK YAĞIŞ ORANI

Kore Meteoroloji Ajansı, başkent Seul ve çevresinin son 80 yılın en yüksek yağış oranını aldığını açıklarken, meteoroloji yetkilileri yağmurun birkaç gün daha devam edeceğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde ülkede yaklaşan Hinnamnor Tayfunu nedeniyle üst düzey alarma geçilmiş, en az 360 uçuş ve 66 feribot seferi tedbir amaçlı iptal edilmişti.

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Kaynak: İHA

Güney Kore, Seul, Kore, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güney Kore'de yaşanan sel felaketinde otoparkta mahsur kalan 7 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore'de yaşanan sel felaketinde otoparkta mahsur kalan 7 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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