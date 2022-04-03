Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Yoon, Başbakanlık görevine Han Duck-soo'yu atayacak - Son Dakika
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Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Yoon, Başbakanlık görevine Han Duck-soo'yu atayacak

03.04.2022 12:03
Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Yoon, Başbakanlık görevine Han Duck-soo'yu atayacak

Güney Kore'nin yeni seçilen Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Başbakanlık görevine ülkenin eski başbakanlarından Han Duck-soo'yu getireceğini duyurdu.

Güney Kore'nin yeni seçilen Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Başbakanlık görevine ülkenin eski başbakanlarından Han Duck-soo'yu getireceğini duyurdu.

Yoon'un bu kararıyla 10 Mayıs'ta göreve başlayacak kabinenin ilk üyesi belli oldu.

Ülkesinin içeride ve dışarıda ciddi meselelerle karşı karşıya olduğunu belirten Yoon, Han'ın ülkesine verdiği hizmetlere atıfta bulunarak, böyle bir siyasi düzlemde kabineyi yönetmek için "doğru kişiyi" görevlendirdiğini söyledi.

1998-2003 döneminde Ticaret Bakanı, Maliye Bakanı ve Başbakanlık görevlerinde bulunan Han (72), Güney Kore'nin ABD Büyükelçisi olarak da görev yaptı.

Güney Kore'de 10 Mart'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 48,59'unu alan muhalefetteki Halkın Gücü Partisi'nin adayı Yoon Suk-yeol, ülkenin yeni lideri seçilmişti.

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Başbakanlık, Güney Kore, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Yoon, Başbakanlık görevine Han Duck-soo'yu atayacak - Son Dakika


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