Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Yoon, Devlet Başkanlığı Ofisini Seul'ün merkezine taşıyor - Son Dakika

Güney Kore'nin yeni seçilen Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, Devlet Başkanlığı Ofisini Mavi Saray'dan Seul'ün merkezine taşıyacağı bildirildi.

Yoon, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Devlet Başkanlığı Ofisinin Mavi Saray'dan Savunma Bakanlığı kompleksine taşınacağını ve 10 Mayıs'ta görevine orada başlayacağını kaydetti.

Yeni ofisinin yakınına büyük bir şehir parkı kurulacağını belirten Yoon, vatandaşların ofisini daha yakından görebileceğini belirtti.

Yoon, gazetecilerle sık sık bir araya gelmek üzere yeni ofisinde basın merkezi kuracağını belirterek göreve başlayacağı gün Mavi Saray'ı halkın ziyaretine açmayı planladığını ifade etti.

Söz konusu taşınma kararı, aşırı harcama yapılacağı yönündeki eleştirilere neden oldu.

Yoon, ofis yerinin değiştirilmesinin yaklaşık 41 milyon dolara mal olacağını söyledi.

Kararın endişelere yol açtığının farkında olduğunu belirten Yoon, "Başkanlık ofisinin yer değiştirilmesinin kolay bir şey olmadığını biliyorum ancak halka vadettiğim sözden dönersem, daha sonra bunu başka hiçbir başkan yapamaz." dedi.???????

Yoon, Devlet Başkanlığı görevine 10 Mayıs'ta başlayacak ve 2027'ye kadar yürütecek.