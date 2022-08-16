Güney Kore ve ABD'nin son yıllardaki en büyük askeri tatbikatı gelecek hafta başlayacak - Son Dakika
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Güney Kore ve ABD'nin son yıllardaki en büyük askeri tatbikatı gelecek hafta başlayacak

16.08.2022 10:58
Güney Kore ve ABD'nin son yıllardaki en büyük askeri tatbikatı gelecek hafta başlayacak

Güney Kore, nükleer tehditlerini artıran ve saldırgan bir tutum sergileyen Kuzey Kore karşısında ABD ile son yıllardaki en büyük ortak askeri eğitim tatbikatının gelecek hafta başlayacağını açıkladı.

Güney Kore, nükleer tehditlerini artıran ve saldırgan bir tutum sergileyen Kuzey Kore karşısında ABD ile son yıllardaki en büyük ortak askeri eğitim tatbikatının gelecek hafta başlayacağını açıkladı.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamaya göre, "Ulchi Özgürlük Kalkanı" adı verilen müttefiklerin yaz tatbikatı, 22 Ağustos-1 Eylül döneminde gerçekleştirilecek.

Tatbikatta, savaş uçakları, deniz zırhlıları, tankların yanı sıra binlerce asker yer alacak.

İlk 4 gününde sivil savunma eğitiminin verileceği tatbikatta, ortak saldırı ve cepheye ikmal eğitimleri yapılacak.

İnsansız hava araçları ve yeni nesil savaş teknolojilerinin kullanımı da eğitim başlıkları arasında yer alırken, liman, havaalanları ve sanayi bölgelerine yönelik saldırılarda asker sivil destekli savunma eğitimleri de verilecek.

Kuzey Kore'nin tatbikata tepki göstereceği bekleniyor

ABD Savunma Bakanlığı, ABD, Güney Kore ve Japon donanmalarının 8-14 Ağustos'ta Hawaii kıyılarında füze uyarı, balistik füze arama ve izleme tatbikatlarına katıldığını, bunun üç taraflı iş birliğini ilerletmeyi amaçladığını açıkladı.

Güney Kore ve ABD, "Ulchi Özgürlük Kalkanı" tatbikatını savunma talimi olarak nitelendirse de Kuzey Kore'nin müttefik güçlerce yapılan her tatbikatı "işgal provası" ve nükleer silahlardan caydırma girişimi olarak değerlendirdiği gerekçesiyle tatbikata tepki göstereceği kaydediliyor.

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin ve Güney Koreli mevkidaşı Lee Jong-sup, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un tehditlerinin ardından temmuzda yaptıkları açıklamada, müttefiklerin caydırıcı duruşunu güçlendirme ve 2022'nin ikinci yarısında ortak askeri tatbikatı genişletme konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik diyalog, 2019'da Hanoi'de gerçekleştirilen son görüşmenin ardından durmuştu.

Kuzey Kore, bu yıl yeni füze denemeleri yapmaya başlamıştı.

Pyongyang'ın bilinen 7'nci nükleer denemesinin hazırlıklarını tamamladığına dair bilgiler de gelen haberler arasında.

YORUMLAR
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Almanya, ABD ve Güney Kore ortak tatbikatına katılacak Almanya, ABD ve Güney Kore ortak tatbikatına katılacak Güney Kore, Kuzey Kore'yi ekonomik yardım teklifine yanıt vermeye çağırdı Güney Kore, Kuzey Kore'yi ekonomik yardım teklifine yanıt vermeye çağırdı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore ve ABD'nin son yıllardaki en büyük askeri tatbikatı gelecek hafta başlayacak - Son Dakika

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