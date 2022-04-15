Güney Kore, Omicron vakalarının azalmasıyla Kovid-19 kısıtlamalarını hafifletti - Son Dakika
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Güney Kore, Omicron vakalarının azalmasıyla Kovid-19 kısıtlamalarını hafifletti

15.04.2022 11:52
Güney Kore, Omicron vakalarının azalmasıyla Kovid-19 kısıtlamalarını hafifletti

Güney Kore'de yetkililer, Kovid-19'un Omicron varyantıyla ilişkili vakaların azalmasıyla Kovid-19 kısıtlamalarının çoğunun kaldırılacağını söyledi.

Güney Kore'de yetkililer, Kovid-19'un Omicron varyantıyla ilişkili vakaların azalmasıyla Kovid-19 kısıtlamalarının çoğunun kaldırılacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Kwon Deok-cheol, maske kullanımının kapalı alanlarda zorunlu olduğunu ancak vakaların azalmasıyla iki hafta içerisinde açık alanlar için bu zorunluluğu kaldırabileceklerini belirtti.

Bir sonraki haftadan itibaren özel toplantılarda 10 kişi sınırının yanı sıra restoran, kafe ve diğer kapalı işletmelere gece yarısından sonra giriş yasağının da kaldırılacağı bildirildi.

25 Nisan'dan itibaren sinemalarda, dini tesislerde, otobüs terminallerinde ve tren istasyonlarında yemek yenebileceği ifade edildi.

Yetkililer, mayıs sonundan itibaren Kovid-19 hastaları için 7 günlük zorunlu karantina süresinin kaldıracağını aktardı.

Kwon, yeni bir enfeksiyon dalgasında yetkililerin sosyal mesafe kurallarını yeniden sıkılaştırmak zorunda kalacağını söyleyerek, tedbirli olunmasını istedi.

Ülkede son 24 saatte 125 bin 846 yeni Kovid-19 vakası, 264 Kovid-19 kaynaklı ölüm bildirildi.

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Güney Kore, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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