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Güney Kore ordusu, sınırı geçip Kuzey'e dönen kişiyi durduramadığı için özür diledi - Son Dakika

Güney Kore ordusu, sınırı geçip Kuzey'e dönen kişiyi durduramadığı için özür diledi

05.01.2022 13:53
Güney Kore ordusu, sınırı geçip Kuzey'e dönen kişiyi durduramadığı için özür diledi

Güney Kore Genelkurmay Başkanı General Won In-choul, sınırı geçerek Kuzey'e dönen Kuzey Koreli sığınmacıyı durduramadıkları için kamuoyundan özür dilediğini bildirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanı General Won In-choul, sınırı geçerek Kuzey'e dönen Kuzey Koreli sığınmacıyı durduramadıkları için kamuoyundan özür dilediğini bildirdi.

Ordu yetkililerince, güvenlik kameralarının 1 Ocak'ta sınırda dikenli tellere tırmanan bir kişiyi tespit ettiği, alarmın tetiklendiği ve altı askerden oluşan bir timin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığının operasyon direktörü Korgeneral Jeon Dong-jin, askerlerin bu kişiye dair herhangi bir iz bulamadığını söyledi.

Jeon, cephe birliklerinin hazırlık durumunu artıracaklarını ve sınır boyunca gözetleme sistemlerini geliştireceklerini söyledi.

Öte yandan, Genelkurmay Başkanı General Won In-choul milletvekillerine verdiği brifingde, "Bu olay nedeniyle insanları endişelendirdiğim için gerçekten üzgünüm. Benzer olayların tekrarlanmaması için her türlü çabayı göstereceğime söz veriyorum." şeklinde konuşarak kamuoyundan özür diledi.

Savunma Bakanlığı, şüphelinin muhtemelen 2020'nin sonlarında Güney Kore'ye yerleşmek isteyen bir sığınmacı olduğunu söyledi. Kuzey Kore'ye geri dönen kişinin akıbeti bilinmiyor.

Askerden Arındırılmış Bölge olarak bilinen 248 kilometre uzunluğunda, 4 kilometre genişliğindeki sınır, her iki ülke tarafında da kara mayınları, tank tuzakları, muharip birlikler, dikenli teller ve güvenlik kameraları tarafından korunuyor.

Güney Kore ordusu, biri fark edilmeden sınırı geçmeyi başardığında kamuoyunda büyük eleştirilere maruz kalıyor.

Hükümet kayıtlarına göre, 1990'ların sonlarından bu yana yaklaşık 34 bin Kuzey Koreli daha iyi yaşam için Güney Kore'ye geldi ve son 10 yılda yaklaşık 30 kişi evine geri döndü.

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Genel Kurmay, Güney Kore, Mülteci, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore ordusu, sınırı geçip Kuzey'e dönen kişiyi durduramadığı için özür diledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Kore ordusu, sınırı geçip Kuzey'e dönen kişiyi durduramadığı için özür diledi - Son Dakika
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