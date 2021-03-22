Güney Kore polisi, "arazi spekülasyonuna" adı karışan kurumun ofisine operasyon düzenledi - Son Dakika

Güney Kore polisi, "arazi spekülasyonuna" adı karışan kurumun ofisine operasyon düzenledi

22.03.2021 13:01
Güney Kore polisi,

Güney Kore'de polis, arazi spekülasyonuna konu olan Güney Kore Arazi ve Konut İdaresinin (LH) başkent Seul'un güneyindeki Jeonju'da bulunan ofisine operasyon gerçekleştirdi.

Güney Kore'de polis, arazi spekülasyonuna konu olan Güney Kore Arazi ve Konut İdaresinin (LH) başkent Seul'un güneyindeki Jeonju'da bulunan ofisine operasyon gerçekleştirdi.

Jeonbuk Polis Ajansından yapılan açıklamada, operasyonda, LH'ye yönelik soruşturmayla ilgili ofisteki birçok materyale el konulduğu ifade edildi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir emniyet yetkilisi, basına yaptığı açıklamada, iki ayrı davada verilen arama kararını yerine getirdiklerini aktararak, detaylı soruşturmanın ardından ayrıntılı açıklama yapılacağını söyledi.

43 kişinin arazi spekülasyonuna karıştığından şüpheleniliyor

Hükümetin konuyla ilgili oluşturduğu ve aralarında Ulusal Vergi Sistemi ve Finansal Hizmetler Komisyonu yetkililerinin de olduğu ekip tarafından yapılan açıklamada, soruşturmayla ilgili LH'den 20 ve yerel hükümet ile kamu kuruluşlarından 23 kişinin tespit edildiği belirtildi.

Güney Kore Emniyet Genel Müdürü Kim Chang-yong, yaptığı basın açıklamasında, söz konusu ekibin, soruşturmada adı geçen kamu görevlilerinin sorgulanmasını amaçladıklarını söyledi.

Chang-yong, ekibin, herhangi bir LH yetkilisi veya aile üyesinin farklı isimler kullanarak işlem yapıp yapmadığını araştırdığını ifade etti.

Ülkedeki arazi spekülasyonu soruşturması kapsamında en az 309 kişi hakkında inceleme yapılıyor.

Kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatılmıştı

Güney Kore'de, 15 Mart'ta aralarında bir şehir meclis üyesinin de bulunduğu, arazi spekülasyonuna adı karışan bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda 20 LH görevlisi ile iktidardaki Demokrat Partinin Siheung şehri meclis üyesinin ev ve ofislerine baskın düzenlenmişti.

Yetkililer, 16 Mart'ta, baskında ele geçirilen materyallerin inceleneceğini ve kamu görevlilerinin ifadeye çağrılacağını açıklamıştı.

Söz konusu kamu görevlilerinin, Gwangmyeong ve Siheung şehirlerinde bazı bölgelerin toplu konut inşa alanı olarak belirlenmeden önce içeriden bilgi sızdırarak arazilerin önceden satın alınmasını sağladığı öne sürülmüştü.

Güney Kore, Polis, konut, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore polisi, 'arazi spekülasyonuna' adı karışan kurumun ofisine operasyon düzenledi - Son Dakika


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