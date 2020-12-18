Güney Kore polisi işkenceyi itiraf etti: 20 yıl boş yere hapis yatan mahkum tazminat alabilir - Son Dakika
BBC

Güney Kore polisi işkenceyi itiraf etti: 20 yıl boş yere hapis yatan mahkum tazminat alabilir

18.12.2020 12:22
Güney Kore polisi işkenceyi itiraf etti: 20 yıl boş yere hapis yatan mahkum tazminat alabilir, System.String[]

Güney Kore'de 13 yaşındaki bir çocuğu, tecavüz ederek öldürmekten 20 yıl hapis yatan bir kişi, bu suçu işlemediği ve polisin ifadesini işkenceyle aldığının ortaya çıkmasından sonra serbest bırakıldı.

Güney Kore'de 13 yaşındaki bir çocuğu, tecavüz ederek öldürmekten 20 yıl hapis yatan bir kişi, bu suçu işlemediği ve polisin ifadesini işkenceyle aldığının ortaya çıkmasından sonra serbest bırakıldı. Yargıç, boş yere hapis yatan Yoon Seong-yeo'dan özür diledi.

1988'de Seul yakınlarındaki Hwaseong'da 13 yaşındaki bir çocuk evinde tecavüze uğramış ve sonra da öldürülmüştü.

Şimdi 50'li yaşlarda olan Yoon Seong-yeo olaydan yaklaşık 10 yıl sonra ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Suçsuz olduğunu söyleyen Yoon'un yeniden yargılanma talebi geri çevrilmişti.

Çocuk, bölgede 1986-1991 yılları arasında öldürülen 10 kişiden biriydi ve Yoon, bu cinayetlerle bağlantılı olarak hüküm giyen tek kişiydi.

Yargıç özür diledi

Suwon kentinde dün görülen davada yargıç Park Joeng-je, polisin üç gün uykusuz ve aç bıraktığı Yoon'un ifadesini işkenceyle aldığını belirterek "Yargı sisteminin bir üyesi olarak sizden çektiğiniz fiziksel ve zihinsel acılar için, insan haklarının kalesi olan mahkemenin başarısızlığı nedeniyle özür diliyorum" dedi.

Yoon da aklanma kararından sonra, "Sonunda suçsuz bulundum. 30 yıldır taşıdığım bu ağır yükten kurtuldum" diye konuştu.

Polis geçen yıl, Hwaseong'da işlenen cinayetlerden bazılarının, 1994'te baldızını tecavüz edip öldürmekten hapis yatan Lee Chun-jae adlı bir mahkum tarafından işlendiğine işaret eden DNA kanıtları bulunduğunu açıklamıştı.

Bu açıklamadan bir ay sonra Lee, 10 cinayeti de kendisinin işlediğini itiraf etti.

Polis Müdürü: Utanç verici

Bir ay süren davada avukatları, çocuk felci geçirdikten sonra sakat kalan ve cinayetin işlendiği dönemde tamircilik yapan Yoon'un işkenceyle cinayeti itiraz etmeye zorlandığını söyledi.

Yoon, elleri bağlı olarak bir odada tutulduğunu ve üç gün boyunca uyutulmadığını, bu süre içinde neredeyse hiçbir şey yemediğini anlattı.

Polisin Yoon'u yedi ay içinde 52 kez sorguladığı belirtiliyor.

Güney Kore Emniyet Genel Müdürü Kim Chang-yong de polisin "yasa dışı ve utanç verici" sorgulama tekniklerinin kamuoyuyla paylaşılmasının benzer hataların yapılmaması konusundaki çabalarını yansıttığını söyledi.

Tazminat başvurusu

Avukatları, CNN'e Yoon'un bir milyon dolardan fazla tazminat alabileceğini söyledi.

Yoon daha önce hiçbir miktarın hapiste geçirdiği yılları, mahkumiyetinin kendisi ve ailesinin itibarına verdiği zararı karşılayamayacağını söylemişti.

Cinayetleri itiraf eden seri katil Lee Chun-jae, zaman aşımı nedeniyle bu suçlardan ceza almayacak.

Güney Kore polisi işkenceyi itiraf etti: 20 yıl boş yere hapis yatan mahkum tazminat alabilir

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Son Dakika Dünya Güney Kore polisi işkenceyi itiraf etti: 20 yıl boş yere hapis yatan mahkum tazminat alabilir - Son Dakika Dünya

BBC

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