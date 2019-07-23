Son Dakika Haberleri: Güney Kore, Rus büyükelçi yardımcısını çağırdı
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Güney Kore, Rus büyükelçi yardımcısını çağırdı

1 saat önce

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya ait 2 bombardıman uçağına hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle uyarı ateşi açılmasının ardından, Rusya büyükelçi yardımcısını çağırdı.

Güney Kore, Rus büyükelçi yardımcısını çağırdı, System.String[]
Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya ait 2 bombardıman uçağına hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle uyarı ateşi açılmasının ardından, Rusya büyükelçi yardımcısını çağırdı.

TASS'ta yer alan habere göre, Rus büyükelçi yardımcısı, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Güney Kore savaş jetlerinin, hava sahası ihlali yaptığı gerekçesiyle 2 Rus bombardıman uçağına uyarı ateşi açtığını duyurmuş; Rusya Savunma Bakanlığı ise hava sahası ihlali yapılmadığı ve herhangi bir şekilde uyarı ateşi açılmadığını duyurmuştu.


Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore, Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:45 Kaynak: DHA
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