Güney Kore, Rus uçaklarının uçuşa yasak bölgeye girdiğini açıkladı - Son Dakika
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Güney Kore, Rus uçaklarının uçuşa yasak bölgeye girdiğini açıkladı

23.08.2022 19:00
Güney Kore, Rus uçaklarının uçuşa yasak bölgeye girdiğini açıkladı

Güney Kore, Rus savaş uçaklarının uçuşa yasak bölgeye haber vermeden girdiğini bildirdi.

Güney Kore, Rus savaş uçaklarının uçuşa yasak bölgeye haber vermeden girdiğini bildirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus uçaklarının, Seul'e bildirmeden uçuşa yasak bölgeye girdiği belirtilerek, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Başkanlık, Kore Yarımadası ile Japonya arasındaki sular üzerinde Sukhoi Su-30 savaş uçağının eşlik ettiği iki Rus Tu-95 bombardıman uçağına karşı Güney Kore'nin F-16 savaş uçaklarını kullandığı yönündeki haberleri doğrulamadı.

Olay, Güney Kore ile ABD'nin, Kuzey Kore'nin nükleer tehdidine karşı düzenledikleri ortak askeri eğitimlerin başlamasından bir gün sonra geldi. 1 Eylül'e kadar devam edecek Ulchi Özgürlük Kalkanı tatbikatlarında uçaklar, savaş gemileri, tanklar ve on binlerce asker görev alıyor.

Güney Kore, 2019'da, hava sahasını iki kez ihlal ettiği gerekçesiyle bir Rus askeri uçağına uyarı ateşleri açtığını açıklamıştı. Rusya ise uçağının Güney Kore topraklarına girdiğini yalanlamıştı.

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Kaynak: AA

Güney Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore, Rus uçaklarının uçuşa yasak bölgeye girdiğini açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore, Rus uçaklarının uçuşa yasak bölgeye girdiğini açıkladı - Son Dakika
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