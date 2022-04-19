Güney Kore: Rus ve Çin uçakları, Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'na girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Kore: Rus ve Çin uçakları, Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'na girdi

19.04.2022 10:29
Güney Kore: Rus ve Çin uçakları, Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'na girdi

Güney Koreli bir yetkili, Rusya ve Çin'e ait savaş uçaklarının, geçen ay Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'na (KADIZ) girdiğini açıkladı.

Güney Koreli bir yetkili, Rusya ve Çin'e ait savaş uçaklarının, geçen ay Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'na (KADIZ) girdiğini açıkladı.

Yonhap'taki habere göre, yetkili, Rusya'ya ait iki savaş uçağının, 24 Mart'ta Güney Kore'nin Ulleung Adası'nın üzerinde yaklaşık yarım saat uçtuğunu söyledi.

Çin'e ait askeri bir uçağın da Güney Kore'nin güneyindeki Ieo Adacığı yakınlarında KADIZ'a girdiğini belirten yetkili, bu bölgenin, Güney Kore ve Çin'in hava savunma tanımlama bölgelerinin örtüştüğü yer olduğunu söyledi.

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma ve Tanımlama Sahası (ADIZ) genelde ülkeler tarafından tek taraflı ilan ediliyor. Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar potansiyel tehdit olarak değerlendirilerek uyarılıyor.

Tarihteki ilk ADIZ, ABD Başkanı Harry Truman tarafından Kore Savaşı'nın başlamasının ardından ulusal acil durum düzenlemeleri kapsamında Aralık 1950'de ABD hava sahası için ilan edilmişti. Dünyada 20'ye yakın ülkede ADIZ tanımı bulunuyor.

YORUMLAR
500
Lviv, savaş bölgelerinden kurtarılan hayvanların barınağı oldu Lviv, savaş bölgelerinden kurtarılan hayvanların barınağı oldu Mali, Rusya'dan gönderilen 2 savaş helikopterini teslim aldı Mali, Rusya'dan gönderilen 2 savaş helikopterini teslim aldı

Çin Halk Cumhuriyeti, Savaş, Rusya, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore: Rus ve Çin uçakları, Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'na girdi - Son Dakika


Son Dakika
10:28 İlk eşini trafik kazasında kaybeden adamın ikinci eşi de yatağında ölü bulundu
10:24 12 saattir aranıyordu! 8 yaşındaki Nur sağ olarak bulundu
10:21 "Çakarlar" çetesinin lideri ortaya çıktı! Her şeyi 73 yaşındaki "Hanımağa" lakaplı babaanne yönetiyormuş
10:12 Gol makinesi rekor bedelle gidiyor! Erling Haaland, Manchester City ile anlaştı
10:11 "Sağır ve dilsiz" yazılı notla dileniyordu! Gerçek anlaşılınca kendini bu sözlerle savundu: Köyümüzün hepsi dilencilik yapıyor
10:08 Ünlü yazar Paul Auster'ın oğlu, küçük kızını uyuşturucu ile öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı
10:05 Sınır dışı edilen ABD'li ajan şimdi de Türk ve Azeri askerleri hedef belirledi!
10:03 Ekonomik kriz aileyi vurdu! Reddi miras taleplerinde patlama yaşanıyor
09:56 Paskalya Bayramı'na damga vuran anlar! Tavşan Biden'ın sözünü kesti
13:37 Hakan Ural kendisini eleştirenlere yanıt verdi: Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 10:38:24. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Kore: Rus ve Çin uçakları, Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'na girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement