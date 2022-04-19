Güney Kore: Rus ve Çin uçakları, Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'na girdi - Son Dakika

Güney Koreli bir yetkili, Rusya ve Çin'e ait savaş uçaklarının, geçen ay Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'na (KADIZ) girdiğini açıkladı.

Yonhap'taki habere göre, yetkili, Rusya'ya ait iki savaş uçağının, 24 Mart'ta Güney Kore'nin Ulleung Adası'nın üzerinde yaklaşık yarım saat uçtuğunu söyledi.

Çin'e ait askeri bir uçağın da Güney Kore'nin güneyindeki Ieo Adacığı yakınlarında KADIZ'a girdiğini belirten yetkili, bu bölgenin, Güney Kore ve Çin'in hava savunma tanımlama bölgelerinin örtüştüğü yer olduğunu söyledi.

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma ve Tanımlama Sahası (ADIZ) genelde ülkeler tarafından tek taraflı ilan ediliyor. Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar potansiyel tehdit olarak değerlendirilerek uyarılıyor.

Tarihteki ilk ADIZ, ABD Başkanı Harry Truman tarafından Kore Savaşı'nın başlamasının ardından ulusal acil durum düzenlemeleri kapsamında Aralık 1950'de ABD hava sahası için ilan edilmişti. Dünyada 20'ye yakın ülkede ADIZ tanımı bulunuyor.