Güney Kore, Rusya nükleer enerji şirketiyle 2,25 milyar dolarlık anlaşma imzaladı - Son Dakika
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Güney Kore, Rusya nükleer enerji şirketiyle 2,25 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

25.08.2022 15:40
Güney Kore, Rusya nükleer enerji şirketiyle 2,25 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

Güney Kore, Rusya'nın devlet kontrolündeki nükleer enerji şirketiyle 2,25 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

Güney Kore, Rusya'nın devlet kontrolündeki nükleer enerji şirketiyle 2,25 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanlığı Ofisi, devlete ait Kore Hidro ve Nükleer Enerji şirketi ile Rus şirket ASE arasında Mısır'ın Dabaa Nükleer Enerji Santrali Projesi'ne türbin ekipmanı ve inşaat çalışmaları hizmeti sağlanması konusunda anlaşıldığını duyurdu.

Açıklamada, projeye yapılacak işin 2,25 milyar dolar ile Güney Kore'nin 2009'dan bu yana en büyük nükleer enerji teknolojisi ihracatı olduğu kaydedildi.

Devlet Başkanlığı Ekonomik İlişkiler Sekreteri Choi Sang-mok, Güney Kore'nin Rusya'ya ait şirkete sağlayacağı teknolojik ekipmanın Rusya'ya uygulanan yaptırımları delmeyeceğini açıkladı.

Choi, Mısır'da yapılacak nükleer santralin inşa sürecinde yer alma planlarını önceden ABD'ye bildirdiklerini ve müttefikleriyle süreç içerisinde karşılıklı fikir alıverişlerini sürdüreceklerini kaydetti.

Mısır Nükleer Santraller Kurumu, 20 Temmuz'da ülkenin batısındaki Dabaa bölgesinde inşa edilecek ilk nükleer santralin birinci ünitesinin beton dökümüne geçildiğini duyurmuştu.

Mısır'ın ilk nükleer santrali

Mısır, Dabaa Nükleer Santrali Projesi için 19 Kasım 2015'te Rusya ile anlaşma imzalamıştı. Mısır Cumhurbaşkanlığı da o dönem, ilk nükleer santralin 2024'te faaliyete geçmesinin beklendiğini açıklamıştı.

Resmi verilere göre, Mısır'ın ilk nükleer santrali Dabaa, her biri 1200 megavat kapasiteli 4 üniteden oluşacak.

Mısır'ın 1986'da başlatmayı planladığı Dabaa Nükleer Enerji Santrali Projesi, o dönemde meydana gelen Çernobil faciası ve finansman eksikliği nedeniyle gündemden düşmüştü.

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Kaynak: AA

Güney Kore, Rusya, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore, Rusya nükleer enerji şirketiyle 2,25 milyar dolarlık anlaşma imzaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore, Rusya nükleer enerji şirketiyle 2,25 milyar dolarlık anlaşma imzaladı - Son Dakika
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