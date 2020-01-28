Güney Kore, salgın nedeniyle Vuhan'daki vatandaşlarını tahliye edecek - Son Dakika
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Güney Kore, salgın nedeniyle Vuhan'daki vatandaşlarını tahliye edecek

7 saat önce

Güney Kore'nin yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle giriş ve çıkışları kapatılan Çin'in Vuhan kentinde bulunan vatandaşlarını uçakla tahliye edeceği bildirildi.

Güney Kore, salgın nedeniyle Vuhan'daki vatandaşlarını tahliye edecek, System.String[]

Güney Kore'nin yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle giriş ve çıkışları kapatılan Çin'in Vuhan kentinde bulunan vatandaşlarını uçakla tahliye edeceği bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Bakanlıklar Arası Acil Durum Komitesi, yaptığı toplantının ardından, perşembe ve cuma günleri yapılacak gidiş dönüş uçak seferleriyle yaklaşık 700 Güney Kore vatandaşının hava yoluyla kentten tahliye edilmesinin planlandığını açıkladı.

Çin hükümetiyle uçuşların detayları konusunda görüştüklerini belirten Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Lee Tae-ho, uçakların, gidiş yolunda, giriş ve çıkışları kapatıldığı için ikmal sıkıntısı yaşayan kente sağlık malzemeleri taşıyacağını kaydetti.

Her uçakta bir karantina görevlisi ile sağlık memurunun bulunacağını ifade eden Bakan Lee, yolcuların uçağa biniş ve inişlerinde sağlık kontrollerinden geçirileceğini, Güney Kore'ye vardıktan sonra ise ileri kontroller için gizli sağlık merkezlerinde müşahede altına alınacaklarını bildirdi.

Güney Kore'de 4 vakaya rastlandı

Kore Hastalık Denetim ve Önleme Merkezi, ülkede şu ana kadar 4 kişide yeni tip koronavirüse rastlandığını açıkladı. Tamamı Çin'in Vuhan kentine seyahat etmiş kişiler olan hastaların müşahede altında olduğu kaydedildi.

Öte yandan, koronavirüsün bulaştığı şüphesiyle karantinaya alınan 97 kişinin, yapılan testlerin negatif çıkmasının ardından taburcu edildiği aktarıldı.

Japonya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarını tahliye etmek üzere Çin'e uçak yollayan ilk ülke olmuştu. All Nippon Havayolları'na ait Boeing 767 tipi uçak dün gece saatlerinde Vuhan'a ulaşmasının ardından 200 Japon vatandaşıyla Tokyo'ya dönmüştü.

ABD de Vuhan'daki vatandaşlarını hava yoluyla tahliyen etmek üzere Çin hükümetiyle görüşmeler yürütüyor.

"Vuhan virüsü"

Yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) ilk olarak 12 Aralık 2019'da Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde tespit edilmişti.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Virüs, resmi rakamlara göre, Çin genelinde 106 kişinin ölümüne yol açarken, virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı 4 bin 515'i bulmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:04 Kaynak: AA
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