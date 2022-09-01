Güney Kore: Kuzey Kore nükleer silahlar üzerinde çalışmalarını hızlandırıyor - Son Dakika
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Güney Kore: Kuzey Kore nükleer silahlar üzerinde çalışmalarını hızlandırıyor

01.09.2022 13:36
Güney Kore: Kuzey Kore nükleer silahlar üzerinde çalışmalarını hızlandırıyor

Güney Kore Savunma Bakan Yardımcısı Shin Beomchul, "Ukrayna savaşı ve ABD-Çin stratejik rekabeti gibi jeopolitik faktörler büyürken Kuzey Kore, nükleer silahlar üzerinde çalışmalarını hızlandırıyor.

Güney Kore Savunma Bakan Yardımcısı Shin Beomchul, "Ukrayna savaşı ve ABD-Çin stratejik rekabeti gibi jeopolitik faktörler büyürken Kuzey Kore, nükleer silahlar üzerinde çalışmalarını hızlandırıyor." dedi.

Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması ve diğer bölgesel meselelerin ele alınacağı, 6-8 Eylül tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Seul Savunma Forumu öncesinde Bakan Yardımcısı Shin, Associated Press'e (AP) konuştu.

Shin, Çin ve Rusya'nın Kuzey Kore'ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını sertleştirme konusundaki isteksizliğinin, Kuzey'in nükleer cephaneliğini ortadan kaldırma çabalarında karşılaşılan "en büyük zorluk" olduğunu bildirdi.

Kuzey Kore ek nükleer test yapsa bile ABD-Çin stratejik rekabeti ve Rusya'nın Ukrayna savaşı konusunda yarattığı gerilim nedeniyle BM Güvenlik Konseyinde ilave yaptırım uygulanmama ihtimalinin olduğunu kaydeden Shin, bunun, Kuzey Kore nükleer sorunu ve uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme çabalarına engel oluşturduğunu vurguladı. Shin, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasının anahtarının, Çin ve Rusya'da olduğunu aktardı.

Shin, uluslararası gelişmeler, Kuzey Kore'nin nükleer tehditleri ve diğer meselelere çözüm yolu aramak için Seul Savunma Forumu düzenlemenin anlamlı olacağını aktararak "Ukrayna savaşı ve ABD-Çin stratejik rekabeti gibi jeopolitik faktörler büyürken Kuzey Kore nükleer silahlar üzerinde çalışmalarını hızlandırıyor." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore, 2012'de düzenlenmeye başladığından bu yana Seul Savunma Forumu'na hiç katılmadı.

Seul Savunma Forumu, 50'den fazla ülkeden üst düzey savunma yetkilileri ve uzmanları bir araya getirecek.

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Kaynak: AA

Güney Kore, Kuzey Kore, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore: Kuzey Kore nükleer silahlar üzerinde çalışmalarını hızlandırıyor - Son Dakika

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