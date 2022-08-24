Video: Güney Kore Savunma Bakanlığı: Kuzey Kore Batı Sularına 2 Seyir Füzesi Fırlattı - Son Dakika
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Video: Güney Kore Savunma Bakanlığı: Kuzey Kore Batı Sularına 2 Seyir Füzesi Fırlattı

24.08.2022 20:31
Video: Güney Kore Savunma Bakanlığı: Kuzey Kore Batı Sularına 2 Seyir Füzesi Fırlattı

Güney Kore Savunma Bakanlığı Çarşamba günü, Kuzey Kore'nin, batı sularına iki seyir füzesi fırlattığını söyledi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı Çarşamba günü, Kuzey Kore'nin, batı sularına iki seyir füzesi fırlattığını söyledi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili telefonda yaptığı açıklamada, Güney Kore ordusunun, şafak vakti Kuzey Kore'nin batı kıyılarından batı sularına doğru fırlatılan iki seyir füzesini tespit ettiğini söyledi.

Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'nden askeri yetkililerin füzelere ilişkin ayrıntıları değerlendirdikleri bildirildi.

Bu, Kuzey Kore'nin bu yılın Ocak ayından bu yana ikinci seyir füzesi fırlatması oldu. Seyir füzelerinin fırlatılması, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasını yasaklayan BM Güvenlik Kurulu kararlarına yönelik bir ihlal oluşturmuyor.

Füze deneme atışı, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri birleşik kuvvetlerinin, iki müttefik arasında saha manevralarını içeren ve yeni isim verilen bir yaz dönemi askeri tatbikatı olan Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS) tatbikatı öncesinde dört günlük hazırlık tatbikatlarına başlamalarının bir gün sonrasına denk geliyor.

Kuzey Kore, tatbikatı kuzeye doğru işgal için bir prova olduğunu söyleyerek kınadı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Seul'den bildiriyor.

YORUMLAR
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ABD ve Güney Kore son yılların en büyük askeri tatbikatına başladı ABD ve Güney Kore son yılların en büyük askeri tatbikatına başladı Güney Kore ve ABD, son yılların en büyük askeri tatbikatına başladı Güney Kore ve ABD, son yılların en büyük askeri tatbikatına başladı
Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Video: Güney Kore Savunma Bakanlığı: Kuzey Kore Batı Sularına 2 Seyir Füzesi Fırlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: Güney Kore Savunma Bakanlığı: Kuzey Kore Batı Sularına 2 Seyir Füzesi Fırlattı - Son Dakika
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