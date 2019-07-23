Son Dakika Haberleri: Güney Kore: Sınır ihlali yapan Rus uçağına uyarı ateşi açıldı
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Güney Kore: Sınır ihlali yapan Rus uçağına uyarı ateşi açıldı

1 saat önce

Güney Kore askeri yetkilileri, hava sahası ihlali yaptığı belirtilen 2 Rus bombardıman uçağına uyarı ateşi açıldığını duyurdu.

Güney Kore: Sınır ihlali yapan Rus uçağına uyarı ateşi açıldı, System.String[]
Güney Kore askeri yetkilileri, hava sahası ihlali yaptığı belirtilen 2 Rus bombardıman uçağına uyarı ateşi açıldığını duyurdu. Olaya dair Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Güney Kore askeri yetkilileri, Güney Kore'ye ait savaş uçağının, Takeshima adası yakınlarında uçan ve Güney Kore hava sahasına girdiği belirtilen 2 Rus bombardıman uçağına uyarı ateşi açtığını duyurdu. Güney Kore'ye ait F-16 jetlerinin, hava sahası ihlali anında hızlıca havalandıkları ve Rus bombardıman uçaklarına 2 kez uyarı ateşi açtıkları; ardından Rus bombardıman uçaklarının bölgeden uzaklaştığı belirtildi.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, 2 Rus bombardıman uçağının sınır ihlali yapmadığını, tarafsız sular olarak kabul edilen Japon Denizi üzerinde uçuşun gerçekleştiğini bildirdi.

Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada, "Uçuş verilerimize göre Tu-95MS stratejik bombardıman uçaklarımız, uluslararası düzenlemelere bağlı olarak planlandığı şekilde, Güney Kore hava sahasını ihlal etmeyerek Japon Denizi üzerinde tarafsız sularda uçuşunu gerçekleşmiştir" dedi.

Ayrıca, Bakanlık açıklamasında, ""Rus pilotlar bir tehdit hissetselerdi, cevap gecikmezdi" ifadelerini kullandı.


Güney Kore, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:34 Kaynak: DHA
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