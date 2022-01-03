Güney Kore, sınırdan Kuzey'e geçen kişinin Kuzey Koreli mülteci olabileceğini açıkladı - Son Dakika

Güney Kore Savunma Bakanlığı, geçen hafta sınırdaki tampon bölgeyi geçerek Kuzey'e giden kişinin, Kuzey Koreli bir mülteci olabileceğini bildirdi.

Yonhap haber ajansına göre, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığınca yapılan açıklamada, geçen hafta cumartesi günü sınırdaki tampon bölgede tespit edilen kişi üzerine yapılan araştırmanın, bu kişinin daha önce Kuzey Kore'den kaçarak Güney Kore'ye geçmiş bir kişi olduğunun değerlendirildiği, araştırmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, sınırı geçen kişinin halen yaşayıp yaşamadığının bilinmediği aktarıldı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Boo Seung-chan, Kuzey Koreli yetkililere konuyla ilgili bildirimde bulunduklarını ancak cevap alamadıklarını duyurdu.

Yonhap, tespit edilen kişinin Kasım 2020'de sınırı geçerek ülkeye giren bir jimnastikçi olduğunu ve çitleri bu sayede aşabildiğini yazdı.

Kuzey Kore'nin, Ağustos 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılan kuzey sınırını geçen herhangi bir kişiyi gördüklerinde birliklerine ateş etme emri veren bir bildiri yayımladığı ileri sürülmüştü.