Son Dakika Haberleri: Güney Kore şirketinden Özbekistan'daki okullara bilgisayar
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Güney Kore şirketinden Özbekistan'daki okullara bilgisayar

2 saat önce

Güney Kore şirketi Korea Telecom'un, Özbekistan'daki 2 bin 766 okulda bilgisayar derslikleri kuracağı bildirildi.

Güney Kore şirketinden Özbekistan'daki okullara bilgisayar, System.String[]
Güney Kore şirketi Korea Telecom'un, Özbekistan'daki 2 bin 766 okulda bilgisayar derslikleri kuracağı bildirildi.
Özbekistan Halk Eğitimi Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığın açtığı ihaleyi kazanan Korea Telecom ile anlaşma imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu şirketin 2019-2021 yıllarında ülkedeki ilk ve orta dereceli 2 bin 766 okulda 2 bin 859 bilgisayar dersliği kuracağı, projenin finansmanının Güney Kore Eximbank'tan alınacak 33 milyon dolarlık kredi ile sağlanacağı kaydedildi.
Bakanlık verilerine göre, ülke genelinde 9 bin 700 okul bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 10:42 Kaynak: AA
Güney Kore, Özbekistan, Güncel
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