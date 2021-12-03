Güney Kore sularında balıkçı tekneleri batan 22 Çinli denizci kurtarıldı - Son Dakika

Güney Kore sularında balıkçı tekneleri batan 22 Çinli denizci kurtarıldı

Güney Kore Sahil Güvenlik ekipleri, ülkenin güney sularında balıkçı teknesinin batmasının ardından 22 Çinli denizcinin kurtarıldığını bildirdi.

Güney Kore Sahil Güvenlik ekipleri, ülkenin güney sularında balıkçı teknesinin batmasının ardından 22 Çinli denizcinin kurtarıldığını bildirdi. Sahil Güvenlik yetkilileri, Çinli denizcilere ait teknenin bir kayaya çarparak battığını belirtti. Çinli yetkililerin, tekneden aldıkları imdat çağrısı sonrası kendilerini haberdar ettiğini aktaran Güney Koreli yetkililer, alınan ihbarın ardından olay yerine kurtarma ekibi yolladıklarını ifade etti. Güney Kore Sahil Güvenlik ekipleri, 22 kişilik mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini ve emniyetli bir yere nakledildiğini söyledi.

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