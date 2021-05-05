Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını açıkladı - Son Dakika

Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını açıkladı

05.05.2021 11:12

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı, Türkiye'de de kullanılmakta olan Pfizer/BioNTech aşısının tek dozunun aşı olunduktan iki hafta sonra koruma oranının, yüzde 89.7 olduğunu belirtti.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) bir açıklama yaparak ülkede kullanılan AstraZeneca ve Türkiye'de de kullanılmakta olan Pfizer/BioNTech aşılarının tek dozunun 60 yaş ve üzerindeki insanlarda ne kadar koruma sağladığını duyurdu.

YÜZDE 89.7'LİK KORUMA SAĞLIYOR

Yapılan açıklamada, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının tek dozunun aşı olunduktan iki hafta sonra yüzde 89.7 oranında hastalığa karşı koruma oluşturduğunu açıklayan yetkililer AstraZeneca'nın tek doz aşısının ise yüzde 86 oranında koruma sağladığını duyurdu.

TEK DOZ YÜKSEK ORANDA KORUYOR

Güney Kore'de 26 Şubat'tan beri aşı olan 3.5 milyon 60 yaş ve üzerindeki bireyin sağlık raporlarını inceleyen yetkililer, Pfizer ya da AstraZeneca'nın aşısını olan 521.133 insanı mercek altına aldıklarını duyurdu.

KDCA, "Verilerimizde 1.237 insanda koronavirüs tespit edilirken bunlardan sadece 29'unun aşı olan gruptan olduğunu analiz ettik. Bu veriler bize tek doz aşının bile yüksek oranda koruma sağladığını gösteriyor. İnsanlar sıra geldiği zaman aşı olmalılar ve böylelikle koruma oranını artırmalılar" açıklamasını yaptı.

Güney Kore Sağlık Bakanlığı'nda görevli Yoon Tae-ho düzenlediği basın toplantısında, "Ülkede koronavirüsten yaşamını yitirenlerin yüzde 95'i, 60 yaşın üzerindeki vatandaşlarımız.Aşı bu insanlarda ölüm oranını çok ciddi bir oranda azaltıyor" dedi. Yoon Tae-ho, aşı olanlarda kanda pıhtılaşma görülme oranının da çok düşük olduğunu ve bu sorunun da çözümünün olduğunu dile getirdi.

KASIMDA SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI

52 milyon nüfusa sahip Güney Kore'de şu an halkın yüzde 6.7'si aşı olurken, ülke Eylül ayına kadar halkın yüzde 70'ine aşı vermeyi planlıyor. Güney Kore yönetimi Kasım ayında ülke genelinde sürü bağışıklığı sağlamayı planlıyor.

Ülkede bugünden itibaren her iki doz aşıyı da olan, Covid-19 testinde negatif sonuç çıkan ve semptom göstermeyenlerin yurt dışına tatile gidip geldikten sonra iki haftalık karantinadan muaf tutulacağı da duyuruldu.

KDCA verilerine göre ülkede 676 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken böylelikle ülkede 124.945 insanda koronavirüs görülürken ölüm sayısı da 1847'de kaldı.

Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını açıkladı

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Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Dünya Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını açıkladı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (4)
  • Neşter: Balkeslı haber konusu ve veriler G.Kore. sahte kapanma dediğin senin hayatta kalma için yapiliyor Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Balkesli: Kasımda sürü bağışıklığı olacak deniliyor ama KASIM ayını kaç kişi görebilecek acaba, bu sahte kapanma durumuna göre biraz zor gibi. Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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