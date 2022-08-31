Güney Kore'ye girişte Kovid-19 test zorunluluğu kaldırılıyor - Son Dakika
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Güney Kore'ye girişte Kovid-19 test zorunluluğu kaldırılıyor

31.08.2022 13:26
Güney Kore'ye girişte Kovid-19 test zorunluluğu kaldırılıyor

Güney Kore, ülkeye giriş yapmak isteyen uluslararası yolcular için negatif Kovid-19 testi sunma zorunluluğunu 3 Eylül'den itibaren kaldıracağını bildirdi.

Güney Kore, ülkeye giriş yapmak isteyen uluslararası yolcular için negatif Kovid-19 testi sunma zorunluluğunu 3 Eylül'den itibaren kaldıracağını bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, birçok Kovid-19 önlemini mayıs ayından itibaren kaldıran Güney Kore'de, günlük vaka sayıları son haftalarda 100 binler civarında seyrediyor.

Bulaşıcı hastalıklar danışma komitesinin tavsiyesi üzerine ülkeye girişte negatif test zorunluluğunu kaldırdığını açıklayan hükümet, yeni düzenlemenin 3 Eylül'den itibaren tüm gemi ve uçak yolcularını kapsayacağını bildirdi.

Güney Kore'de daha önce gelen yolcuların son 48 saat içinde alınmış PCR testi ya da 24 saat içinde alınmış hızlı antijen testi göstermeleri isteniyordu.

Salgının başından bu yana 23 milyon 246 bin 398 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar 26 bin764 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

Güney Kore, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'ye girişte Kovid-19 test zorunluluğu kaldırılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore'ye girişte Kovid-19 test zorunluluğu kaldırılıyor - Son Dakika
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