Güney Kore Ulusal Müzesi'nde Mezopotamya Kültürel Mirası Sergileniyor - Son Dakika
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Güney Kore Ulusal Müzesi'nde Mezopotamya Kültürel Mirası Sergileniyor

23.07.2022 12:31
Güney Kore Ulusal Müzesi'nde Mezopotamya Kültürel Mirası Sergileniyor

SEUL, 22 Temmuz (Xinhua) -- Kısa süre önce Daimi Sergi Salonu içinde bir Mezopotamya Galerisi açan Güney Kore Ulusal Müzesi, ziyaretçilerine Mezopotamya kültürel mirası üzerine bir sergi sunuyor.

SEUL, 22 Temmuz (Xinhua) -- Kısa süre önce Daimi Sergi Salonu içinde bir Mezopotamya Galerisi açan Güney Kore Ulusal Müzesi, ziyaretçilerine Mezopotamya kültürel mirası üzerine bir sergi sunuyor. 22 Temmuz'da başlayan sergi 28 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek.

Güney Kore Ulusal Müzesi'nde Mezopotamya Kültürel Mirası Sergileniyor

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Kore Ulusal Müzesi'nin Mezopotamya Galerisi'nde sergilenen bir tarihi eser, 21 Temmuz 2021. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Güney Kore Ulusal Müzesi'nde Mezopotamya Kültürel Mirası Sergileniyor

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Kore Ulusal Müzesi'nin Mezopotamya Galerisi'nde sergilenen tarihi eserleri inceleyen ziyaretçiler, 21 Temmuz 2021. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Güney Kore Ulusal Müzesi'nde Mezopotamya Kültürel Mirası Sergileniyor

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Kore Ulusal Müzesi'nin Mezopotamya Galerisi'nde sergilenen bir tarihi eser, 21 Temmuz 2021. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Güney Kore Ulusal Müzesi'nde Mezopotamya Kültürel Mirası Sergileniyor

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Kore Ulusal Müzesi'nin Mezopotamya Galerisi'nde sergilenen tarihi eserleri inceleyen ziyaretçiler, 21 Temmuz 2021. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Güney Kore Ulusal Müzesi'nde Mezopotamya Kültürel Mirası Sergileniyor

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Kore Ulusal Müzesi'nin Mezopotamya Galerisi'nde sergilenen tarihi eserleri inceleyen ziyaretçiler, 21 Temmuz 2021. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Güney Kore Ulusal Müzesi'nde Mezopotamya Kültürel Mirası Sergileniyor

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Kore Ulusal Müzesi'nin Mezopotamya Galerisi'nde sergilenen bir tarihi eser, 21 Temmuz 2021. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Güney Kore Ulusal Müzesi'nde Mezopotamya Kültürel Mirası Sergileniyor

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Kore Ulusal Müzesi'nin Mezopotamya Galerisi'nde sergilenen tarihi eserleri inceleyen ziyaretçiler, 21 Temmuz 2021. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Güney Kore Ulusal Müzesi'nde Mezopotamya Kültürel Mirası Sergileniyor

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Kore Ulusal Müzesi'nin Mezopotamya Galerisi'nde sergilenen tarihi eserleri inceleyen bir ziyaretçi, 21 Temmuz 2021. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Güney Kore Ulusal Müzesi'nde Mezopotamya Kültürel Mirası Sergileniyor

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Kore Ulusal Müzesi'nin Mezopotamya Galerisi'nde sergilenen tarihi eserleri inceleyen bir kadın, 21 Temmuz 2021. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

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Sözcü: Çin ile Güney Kore, Serbest Ticaret Anlaşması Müzakerelerinde Önemli İlerleme Kaydetti Sözcü: Çin ile Güney Kore, Serbest Ticaret Anlaşması Müzakerelerinde Önemli İlerleme Kaydetti
Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore Ulusal Müzesi'nde Mezopotamya Kültürel Mirası Sergileniyor - Son Dakika

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