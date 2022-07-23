SEUL, 22 Temmuz (Xinhua) -- Kısa süre önce Daimi Sergi Salonu içinde bir Mezopotamya Galerisi açan Güney Kore Ulusal Müzesi, ziyaretçilerine Mezopotamya kültürel mirası üzerine bir sergi sunuyor. 22 Temmuz'da başlayan sergi 28 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek.

Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Güney Kore Ulusal Müzesi'nde Mezopotamya Kültürel Mirası Sergileniyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.