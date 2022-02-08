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Güney Kore, uzay programı için 10 milyon dolara sıvı yakıtlı motor geliştirecek - Son Dakika

Güney Kore, uzay programı için 10 milyon dolara sıvı yakıtlı motor geliştirecek

08.02.2022 10:32
Güney Kore, uzay programı için 10 milyon dolara sıvı yakıtlı motor geliştirecek

Güney Kore'nin, 10 yıllık uzay programını hızlandırmak amacıyla gelecek yıla kadar yüksek performanslı, sıvı yakıtlı motor geliştirmek için 10 milyon dolar yatırım yapmayı planladığı bildirildi.

Güney Kore'nin, 10 yıllık uzay programını hızlandırmak amacıyla gelecek yıla kadar yüksek performanslı, sıvı yakıtlı motor geliştirmek için 10 milyon dolar yatırım yapmayı planladığı bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Bilim Bakanlığı, uzay programı kapsamında 100 tonluk sıvı yakıtlı ve yüksek performanslı bir motorun üretim teknolojisini ve temel bileşenleri geliştirmek bu yıl ve 2023 için toplamda 10 milyon dolar bütçe ayırdı.

Güney Kore, 2030'da uzay endüstrisinde geleceğin teknolojilerini ve liderliğini güvence altına almak için 2028 yılına kadar 40 milyon doları aşkın yatırım yapmayı amaçladığı uzay programını 2020'de açıklamıştı.

Uzay programı ayrıca 75 tonluk motorlarla donatılmış yerli üretim ilk roketi "Nuri"nin yerini alacak yeni nesil roketin geliştirilmesinde ilerleme kaydetmeyi amaçlıyor.

Nuri, ekim ayında fırlatılmış ancak üzerindeki bir buçuk ton yapay uyduyu yörüngeye yerleştirmede başarılı olamamıştı.

Kore Uzay Araştırma Enstitüsü (KARI) Nuri roketinin 2027'ye kadar 4 kez daha fırlatılacağını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore, uzay programı için 10 milyon dolara sıvı yakıtlı motor geliştirecek - Son Dakika


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