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Güney Kore, vatandaşlarından Ukrayna'ya seyahat etmemelerini talep etti - Son Dakika

Güney Kore, vatandaşlarından Ukrayna'ya seyahat etmemelerini talep etti

11.02.2022 20:04
Güney Kore, vatandaşlarından Ukrayna'ya seyahat etmemelerini talep etti

Güney Kore, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine Ukrayna'ya seyahat edilmemesini ve oradaki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi.

Güney Kore, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine Ukrayna'ya seyahat edilmemesini ve oradaki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi.

Newsweek sitesinin haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki vatandaşlarını derhal ülkeyi terk etmeleri konusunda uyardı.

Aynı zamanda Bakanlık, Ukrayna'ya seyahat etmeyi planlayanlardan da seyahatlerini iptal etmelerini istedi.

Bakanlık, Ukrayna'daki vatandaşlarından mevcut uçuşlar aracılığıyla derhal güvenli üçüncü ülkelere veya Güney Kore'ye tahliye edilmelerini istedi.

Yetkililer, büyükelçilik personeli de dahil olmak üzere Ukrayna'da en az 341 Güney Koreli bulunduğunu bildirdi.

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Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore, vatandaşlarından Ukrayna'ya seyahat etmemelerini talep etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Kore, vatandaşlarından Ukrayna'ya seyahat etmemelerini talep etti - Son Dakika
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