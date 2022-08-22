Güney Kore ve ABD, son yılların en büyük askeri tatbikatına başladı - Son Dakika
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Güney Kore ve ABD, son yılların en büyük askeri tatbikatına başladı

22.08.2022 10:08
Güney Kore ve ABD, son yılların en büyük askeri tatbikatına başladı

Güney Kore ve ABD, artan Kuzey Kore tehdidine karşı savunma iş birliklerini geliştirmek amacıyla son yılların en büyük askeri tatbikatını düzenliyor.

Güney Kore ve ABD, artan Kuzey Kore tehdidine karşı savunma iş birliklerini geliştirmek amacıyla son yılların en büyük askeri tatbikatını düzenliyor.

Savaş uçakları ve gemilerinin yanı sıra on binlerce askerin katıldığı "Ulchi Özgürlük Kalkanı" adı verilen tatbikatın 1 Eylül'e kadar süreceği bildirildi.

İlk 4 gününde sivil savunma eğitiminin verileceği tatbikatta, ortak saldırı ve cepheye ikmal eğitimleri yapılacağı kaydedildi.

İnsansız hava araçları ve yeni nesil savaş teknolojilerinin kullanımına ilişkin eğitimler ile liman, havaalanları ve sanayi bölgelerine yönelik saldırılarda asker sivil destekli savunma eğitimlerinin verileceği tatbikatların Kuzey Kore tarafından tepkiyle karşılanması bekleniyor.

ABD ve Güney Kore arasında ortaklaşa yapılan bazı tatbikatlar geçen yıllarda Kovid-19 salgınına ve Kuzey Kore ile diplomatik temasların sürdürülmesine yönelik endişeler nedeniyle ertelenmişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol 17 Ağustos'ta, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınmaya yönelik adımlar atması karşılığında ekonomik yardım teklifinde bulunmuştu. Bu teklif, Kuzey Kore tarafından "cüretkar bir girişim" olarak tanımlanarak tepkiyle karşılanmıştı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin ve Güney Koreli mevkidaşı Lee Jong-sup, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un tehditlerinin ardından temmuzda yaptıkları açıklamada, müttefiklerin caydırıcı duruşunu güçlendirme ve 2022'nin ikinci yarısında ortak askeri tatbikatı genişletme konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik diyalog, 2019'da Hanoi'de gerçekleştirilen son görüşmenin ardından durmuştu.

Kuzey Kore, bu yıl yeni füze denemeleri yapmaya başlamıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore ve ABD, son yılların en büyük askeri tatbikatına başladı - Son Dakika

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