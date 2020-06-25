Güney Kore ve ABD'den, Kuzey Kore'ye "barış taahhütlerine" uyma çağrısı - Son Dakika

Güney Kore ve ABD'den, Kuzey Kore'ye "barış taahhütlerine" uyma çağrısı

Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Kuzey Kore'ye, Kore Yarımadası'nda barışın sağlanması için verdiği taahhütlere uyma çağrısında bulundu.

Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Kuzey Kore'ye, Kore Yarımadası'nda barışın sağlanması için verdiği taahhütlere uyma çağrısında bulundu.

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Yonhap ajansının haberine göre, Jeong ve Esper tarafından 1950-1953 Kore Savaşı'nın başlamasının 70. yılı dolayısıyla yayınlanan ortak bildiride, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılması için diplomasinin desteklenmesinin sürdürüleceği ve sağlam bir müşterek savunma duruşunun devamı konusundaki kararlılık aktarıldı.

Bildiride iki bakanın Kuzey Kore'yi, Eylül 2018'de yapılan Koreler arası görüşmeler ile Haziran 2018'de Singapur'da gerçekleştirilen ABD-Kuzey Kore zirvesi görüşmelerinin ardından imzalanan ortak bildiriler gibi barışın sağlanmasına yönelik "anlaşmalara uygun olarak taahhütlerini yerine getirmeye" çağırdığı kaydedildi.

ABD ve Güney Kore'nin, bilgi paylaşımı, üst düzey siyasi müzakere ve ortak tatbikatlar yoluyla bölgede barışı teşvik etmek için müşterek çabalara devam edeceği belirtilen bildiride, iki ülkenin ayrıca, çok taraflı güvenlik iş birliği ile bölgede güvenliği sağlama ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele de dahil olmak üzere çeşitli konularda koordinasyonu artırma sözü verdiği bildirildi.

Kore Savaşı 1953'te tarafların silah bırakması ile durmuş olsa da barış antlaşması imzalanmadığı için iki ülke halen teknik olarak savaşta sayılıyor.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'ta Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre, Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.

Koreler arası yakınlaşma

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Nisan 2018'de iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, bu tarihi zirvenin ardından Mayıs 2018'te de bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

Eylül 2018'de Pyongyang'da da bir araya gelen iki lider, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Pyongyang'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü veren Moon ve Kim ortak bildiri yayımlamıştı. Bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.

Kuzey Kore Kaesong'daki irtibat bürosunu havaya uçurmuştu

Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore'ye broşür göndermesiyle iki ülke arasında gerilim yaşanmıştı.

Kuzey Kore, 16 Haziran'da, Koreler arası bir irtibat bürosu binasını havaya uçurmuştu.

Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı, 17 Haziran'da da Güney Kore sınırında turizm ve sanayi bölgelerine yeniden asker konuşlandıracağını ve 2018'de bölgede gerilimi düşüren anlaşmaları hükümsüz kılacak diğer adımları atacağını açıklamıştı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) dünkü haberinde, Kuzey Kore lideri Kim'in video konferans yoluyla başkanlık ettiği Merkez Askeri Komisyonun hazırlık toplantısında, Güney Kore'ye askeri harekat planlarını durdurmaya karar verdiği belirtilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:21 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Güney Kore ve ABD'den, Kuzey Kore'ye 'barış taahhütlerine' uyma çağrısı - Son Dakika Dünya

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