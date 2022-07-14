Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore tehdidine karşı ortak hava tatbikatı düzenledi - Son Dakika
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Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore tehdidine karşı ortak hava tatbikatı düzenledi

14.07.2022 12:46
Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore tehdidine karşı ortak hava tatbikatı düzenledi

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore tehdidine karşı F-35A jetlerinin katıldığı ilk ortak tatbikatı gerçekleştirdi.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore tehdidine karşı F-35A jetlerinin katıldığı ilk ortak tatbikatı gerçekleştirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore hava kuvvetlerinden yapılan açıklamada, tatbikata F-35A, F-15K, KF-16, FA-50 ve ABD'nin F-16 ve F-35A uçakları da dahil olmak üzere 30 uçak katıldı.

ABD Hava Kuvvetlerine ait F-35A savaş uçaklarının Güney Kore'nin başkenti Seul'e getirilmesiyle 11 Temmuz'da başlayan tatbikat dört gün sürdü.

ABD'li üst düzey yetkili Ryan Worrell, F-35A jetlerinin katıldığı ilk ortak tatbikatın temel amacının, ABD ve Güney Kore F-35A'ları arasındaki "güçlü ittifakı" göstermek için, taktikleri güvenli bir şekilde yürütmek olduğunu açıkladı.

Mart 2021'de ABD ve Güney Kore arasında düzenlenen askeri tatbikat, Kuzey Kore tarafından şiddetle kınanmıştı.

Kuzey Kore, NATO Zirvesi'ndeki 3'lü zirveye tepki göstermişti

Kuzey Kore, 3 Temmuz'da Madrid'deki 32. NATO Zirvesi'nde, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın gerçekleştirdiği 3'lü zirvede askeri iş birliğine tepki göstermişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, Madrid'deki 32. NATO Zirvesi'nde gerçekleştirdiği 3'lü zirvede ele aldığı askeri iş birliği, sert şekilde kınanmıştı.

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Kaynak: AA

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