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Güney Kore ve Filipinler'de Kovid-19 etkili olmaya devam ediyor - Son Dakika

Güney Kore ve Filipinler'de Kovid-19 etkili olmaya devam ediyor

25.01.2022 12:29
Güney Kore ve Filipinler'de Kovid-19 etkili olmaya devam ediyor

Güney Kore ve Filipinler'de Kovid-19 salgını etkili olmayı sürdürüyor.

Güney Kore ve Filipinler'de Kovid-19 salgını etkili olmayı sürdürüyor.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 8 bin 571 yeni Kovid-19 vakası saptandığı belirtildi. Bu rakamın "salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı" olduğu aktarılan açıklamada, toplam vaka sayısının 749 bin 979'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, son 24 saatte 23 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının 6 bin 588 olduğu ifade edildi.

Hastanelerde 392 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü Güney Kore'de sağlık yetkilileri, halktan kalabalık ortamlardan kaçınmalarını istedi.

Ülkede, restoran ve kafelerin saat 21.00'de kapanması ve özel toplantılara sınırlamalar da dahil olmak üzere sosyal mesafe kuralları uygulanıyor.

Filipinler'de vaka sayıları düşüşte

Şinhua'nın haberine göre, Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 17 bin 677 yeni vakanın görüldüğü, toplam vaka sayısının 3 milyon 459 bin 646'ya yükseldiği bildirildi.

Son bir günde Kovid-19 kaynaklı 79 kişinin yaşamını yitirdiği, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 53 bin 598'e çıktığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Francisco Duque, başkent bölgesinde düşen vaka sayıları ve pozitiflik oranını baz alarak risk seviyesinin "kritikten" "yükseğe" indirildiğini paylaştı.

Filipinler'de, en yüksek günlük vaka sayısı 15 Ocak'ta 39 bin 4 vakayla kaydedilmişti.

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Filipinler, Güney Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore ve Filipinler'de Kovid-19 etkili olmaya devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Kore ve Filipinler'de Kovid-19 etkili olmaya devam ediyor - Son Dakika
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