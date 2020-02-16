Güney Kore ve İtalya da karantina gemisinden yolcularını tahliye ediyor - Son Dakika
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Güney Kore ve İtalya da karantina gemisinden yolcularını tahliye ediyor

7 saat önce

Kanada, Hong Kong ve ABD'nin açıklamasının ardından Güney Kore ve İtalya hükümetleri de korona virüsü nedeniyle Japonya'da karantina altında olan gemideki vatandaşlarını tahliye edeceğini duyurdu.

Güney Kore ve İtalya da karantina gemisinden yolcularını tahliye ediyor, System.String[]

Kanada, Hong Kong ve ABD'nin açıklamasının ardından Güney Kore ve İtalya hükümetleri de korona virüsü nedeniyle Japonya'da karantina altında olan gemideki vatandaşlarını tahliye edeceğini duyurdu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle Japonya'da karantina altına alınan gemideki yolcular tahliye ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri, Hong Kong ve Kanada'nın gemide bulunan vatandaşlarını tahliye edeceğini açıklamasının ardından İtalya ve Güney Kore'de aynı açıklamayı yaptı. Güney Kore Sağlık Bakanı Park Neung-hoo yaptığı açıklamada, hükümetin testleri negatif çıkan ve ülkeye dönmeyi talep eden vatandaşları tahliye etmeyi planladığını söyledi. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Japonya'ya uçak göndermeye ve 35 İtalya vatandaşını ülkeye getirmeye karar verdik" ifadelerini kullandı.

Toplamda 355 kişide virüsün tespit edildiği gemideki 255 Kanada vatandaşından 15'inin, 330 Hong Konglunun ise 11'inin enfekte olduğu bildirildi. Tahliye operasyonlarının tarihi belirsizliğini korurken, tahliye edilecek yolcuların ülkelerine döndükten sonra da tedbir amacıyla 14 gün gözetim altında tutulmaları ön görülüyor.

ABD'nin tahliye için göndereceği uçağın bu gece Japonya'ya varması bekleniyor.

(İHA)

Güney Kore, Japonya, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:25 Kaynak: İHA
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