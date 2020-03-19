Güney Kore ve Japonya'nın korona kontrolündeki örnek başarısı - Son Dakika
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Güney Kore ve Japonya'nın korona kontrolündeki örnek başarısı

6 saat önce

Korona virüsü Çin'de çıkmasının ardından en fazla vakalar Güney Kore ve Japonya'da görüldü.

Güney Kore ve Japonya'nın korona kontrolündeki örnek başarısı, System.String[]

Korona virüsü Çin'de çıkmasının ardından en fazla vakalar Güney Kore ve Japonya'da görüldü. Kısa sürede vaka sayısının arttığı Güney Kore'de 270 binden fazla kişi test yaparak ve kendini karantinaya alarak vaka sayısını kontrol altına alırken, Japonya ise sıkı önlemler ile korona kaynaklı ölüm sayısını önlemeyi başardı.

Çin'den dünya geneline yayılmaya devam eden korona virüsü salgınında bilanço artmaya devam ediyor. Ülkelerin resmi kaynaklarından alınan son verilere göre, dünya genelinde tespit edilen korona virüsü toplam vaka sayısı 221 bin 268'e yükselirken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 997'ye ulaştı. Virüsün ilk görülmeye başladığı ülke Çin'de günlük tespit edilen vaka sayıları azalmaya devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) virüsün merkez üssü olarak ilan ettiği Avrupa'da vaka sayıları hızla artıyor. Çin'den sonra ilk vakaların görülmeye başladığı ülkelerden Güney Kore ve Japonya'da ise vaka ve can kaybı sayılarının kontrollü artışı dikkat çekiyor. Güney Kore'de hemen hemen herkesin test yaptırarak kendini karantina alması, virüsün ülke genelinde kontrol altında tutulmasını sağladı.

GÜNEY KORE'DE 270 BİNDEN FAZLA KİŞİYE TEST YAPILDI

İlk korona virüsü vakasının 20 Ocak'ta tespit edildiği Güney Kore'de toplam vaka sayısı 8 bin 565'e yükselirken, ülkede korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 91'e ulaştı. Virüsün tespit edildiği günden itibaren Güney Kore hükümeti, virüsün tespit edildiği vakaları sıkı bir karantina süreci altında tutuyor. Herhangi bir Olağanüstü Hal (OHAL) ilanı kararının alınmadığı ülkedeki yetkililer, "İnsanların özgürlüklerini kısıtlamak istemiyoruz" ifadelerini kullanarak sadece tespit edilen vakaların sıkı gözlem altında tutulması gerektiğinin altını çiziyor. Ülkede 270 binden fazla kişiye korona virüsü testi yapıldığı kaydedilirken, uzmanlar ülkedeki vaka ve ölüm sayılarındaki kontrollü artışın yapılan test sayısıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade ediyor.

JAPONYA'DA İLK GÜNLERDEN İTİBAREN SERT ÖNLEMLER

İlk vakanın 16 Ocak'ta görüldüğü Japonya'da ise tespit edilen toplam vaka sayısı bin 636'ya yükselirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 39'a ulaştı. Virüsün ilk görülmeye ortaya çıktığı günlerden itibaren ülke genelinde sert tedbirler alındı. Ülkede korona vakalarına sıkı bir karantina programı uygulanırken, vaka sayısındaki artış dolayısıyla ülkedeki tüm okullarda eğitime ara verildi. Virüsle ilgili çalışmaların yapıldığı laboratuvar ve hastane sayıları da kısa sürede arttırıldı. Artan vaka sayısı dolayısıyla Japon hükümeti, geçtiğimiz günlerde ülke genelinde OHAL ilan etti. Uzmanlar ülkedeki ölüm ve vaka sayılarındaki kontrollü artışın, Japon hükümetinin ilk günlerden itibaren ülke genelinde aldığı sert önlemlerle ilgili olduğunu düşünüyor.

(Burak Ersoy/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:45 Kaynak: İHA

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