Son Dakika Haberleri: Güney Kore ve Japonya ticaret anlaşmazlığını çözmek için masaya oturdu
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Güney Kore ve Japonya ticaret anlaşmazlığını çözmek için masaya oturdu

6 saat önce

Güney Kore ve Japonya, aralarındaki dış ticaret anlaşmazlığını çözmek üzere Seul'de çalışma düzeyinde toplantı yaptı.

Güney Kore ve Japonya ticaret anlaşmazlığını çözmek için masaya oturdu, System.String[]

Güney Kore ve Japonya, aralarındaki dış ticaret anlaşmazlığını çözmek üzere Seul'de çalışma düzeyinde toplantı yaptı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, iki ülke ticaret bakanlarının katıldığı toplantıda taraflar Japonya'nın Güney Kore'ye ihracat kısıtlamalarının ardından başlayan dış ticaret anlaşmazlığının giderilmesi için teknik düzeyde müzakereler yürütülmesi konusunda fikir birliğine vardı.

Toplantı, Seul yönetiminin geçen hafta Japonya ile askeri istihbarat iş birliği anlaşmasının iptalini ticaret kısıtlamalarının müzakere edilmesi koşuluyla erteleyeceğini açıklamasının ardından geldi.

Japonya'nın temmuzda Güney Kore'nin teknoloji endüstrisinde ihtiyaç duyulan kilit öneme sahip yarı mamul maddelere ihracat kontrolü getirmiş, ardından 2 Ağustos'ta Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret statüsündeki ülkeler listesinden çıkardığını açıklamıştı.

Seul yönetimi de buna karşılık, iki ülkenin gizli askeri istihbarat bilgilerini birbirleriyle ve üçüncü taraf olarak ABD ile paylaşmalarına olanak sağlayan istihbarat anlaşmasının süresini uzatmayacağını bildirmiş, son olarak da Japonya'yı güvenilir ticaret ortakları listesinden çıkarmıştı.

Güney Kore, Japonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:36 Kaynak: AA
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