Son Dakika Haberleri: Güney Kore ve Katar’da Bursa rüzgarı
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Güney Kore ve Katar’da Bursa rüzgarı

35 dakika önce

Bursa'nın sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel değerleri dünyanın farklı ülkelerindeki fuarlarda tanıtan Bursa Büyükşehir Belediyesi, son olarak Güney Kore ve Katar'da düzenlenen uluslararası fuarlarda adeta Bursa rüzgarı estirdi.

Güney Kore ve Katar’da Bursa rüzgarı, System.String[]

Bursa'nın sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel değerleri dünyanın farklı ülkelerindeki fuarlarda tanıtan Bursa Büyükşehir Belediyesi, son olarak Güney Kore ve Katar'da düzenlenen uluslararası fuarlarda adeta Bursa rüzgarı estirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güney Kore, Bursa, Katar, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:35 
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