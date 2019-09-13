Güney Kore ve Katar’da Bursa rüzgarı

Bursa'nın sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel değerleri dünyanın farklı ülkelerindeki fuarlarda tanıtan Bursa Büyükşehir Belediyesi, son olarak Güney Kore ve Katar'da düzenlenen uluslararası fuarlarda adeta Bursa rüzgarı estirdi.