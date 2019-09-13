Güney Kore ve Katar’da Bursa rüzgarı
35 dakika önce
Bursa'nın sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel değerleri dünyanın farklı ülkelerindeki fuarlarda tanıtan Bursa Büyükşehir Belediyesi, son olarak Güney Kore ve Katar'da düzenlenen uluslararası fuarlarda adeta Bursa rüzgarı estirdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:35
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