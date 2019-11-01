Son Dakika Haberleri: Güney Kore: Yaralı balıkçıyı alan ambulans helikopter havalandıktan sonra düştü
Son Dakika Dünya Güney Kore: Yaralı balıkçıyı alan ambulans helikopter havalandıktan sonra düştü

Güney Kore: Yaralı balıkçıyı alan ambulans helikopter havalandıktan sonra düştü

7 saat önce

Güney Kore'nin doğu kıyısı açıklarında bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 7 kişi kayboldu.

Güney Kore: Yaralı balıkçıyı alan ambulans helikopter havalandıktan sonra düştü, System.String[]

Güney Kore'nin doğu kıyısı açıklarında bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 7 kişi kayboldu.


Yonhap Ajansının haberine göre, ülkenin doğu kıyısı açıklarındaki Dokdo Adacıkları'ndan yaralı bir balıkçıyı alarak gece saatlerinde havalanan ambulans helikopter, adacıkların yakınlarında düştü.

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Güney Kore, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:22 
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