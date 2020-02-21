Güney Kore, yeni tip koronavirüs salgınına karşı önlemleri artırıyor - Son Dakika

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki yükseliş nedeniyle salgına karşı önlemler artırılıyor.

Yonhap ajansının haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamada, bugün 100 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkede vaka sayısının 204'e çıktığı belirtildi.

Yeni 100 vakadan 86'sının Daegu ile Kuzey Gyeongsang bölgesinde görüldüğü aktarılan açıklamada, bu vakalardan 85'inin Daegu'da, Kovid-19 taşıdığı sonradan anlaşılan bir kişinin ayinlere katıldığı Shincheonji Kilisesi ile bağlantısı olduğu bildirildi.

Açıklamada, Daegu ve Kuzey Gyeongsang'da bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 153 olduğu, bunlardan 128'inin Daegu'daki söz konusu kiliseyle ilişkili bulunduğu kaydedildi.

Diğer yandan, dün 2,5 milyon kişiye "gerekmedikçe dışarıya çıkmamaları" çağrısı yapılan Daegu ile Kovid-19 taşıyan 63 yaşındaki bir kişinin yaşamını yitirdiği Kuzey Gyeongsang bölgesinin Cheongdo şehri "özel bakım bölgeleri" olarak belirlendi.

KCDC, Cheongdo'da söz konusu can kaybının kaydedildiği Daenam Hastanesinde görülen Kovid-19 vaka sayısının 16, bunlardan 5'inin hemşire olduğunu açıkladı.

Virüsü taşıdığı salı günü belirlenen ülkedeki 31. hastanın, ay başında Cheongdo'yu ziyaret ettiği ancak Daenam Hastanesine gitmediği ifade edildi.

61 yaşındaki Güney Koreli bu kadının, Daegu'daki Shincheonji Kilisesi'nde 9 ve 16 Şubat'ta katıldığı ayinlerde bulunan bin civarında kişiye, "kendilerini evlerinde karantinaya almaları" istenmişti.

Solunum rahatsızlığı olan hastaların diğerlerinden ayrı tedavi görmesine izin verilecek

Sağlık yetkilileri, Kovid-19 vakalarının ülke genelinde hızla yayılmaya başlaması üzerine daha fazla önlem alma sözü verdi.

Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanı Park Neung-hoo, basına yaptığı açıklamada, sağlık yetkililerinin, virüsün insandan insana bulaşmasını önlemek amacıyla hastanelerin solunum rahatsızlığı olan hastaların diğerlerinden ayırmasına izin vereceğini belirtti.

Sağlık yetkililerinin, aynı zamanda Daegu'daki hastanelerde zatürre tedavisi gören tüm hastaları kontrolden geçireceğini söyleyen Park, Kovid-19'a karşı alarm seviyesinin hala en yüksek üçüncü seviye olan "turuncu"da olduğunu ancak virüse müdahalenin "kırmızı" seviyesine uygun şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Daegu'da Kovid-19'un yayılmasını engellemek için alınan önlemler kapsamında, yaşlılara hizmet verilen 252 yardım tesisinin de yakından izleneceği belirtildi.

Seul'de alınan önlemler

Seul Belediye Başkanı Park Won-soon, şehir merkezinde düzenlenmesi planlanan gösteriye kamu sağlığı ve güvenliği açısından yasak getirileceğini bildirdi.

Park, ayrıca, Shincheonji Kilisesi'nin Seul'deki ayin ve toplantılarına izin verilmemesinin ve kilisenin kentin dört bölgesindeki ofisinin kapatılmasının planlandığını duyurdu.

Diğer yandan, Seul'de 3 binden fazla sosyal yardım tesisinin geçici olarak kapatılacağı ifade edildi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında dünya genelinde, 2 bin 238'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 247 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700'ü geçti.

Kovid-19'un, kısa sürede diğer kent, bölge ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.