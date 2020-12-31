Güney Kore yeni yıla sessiz girdi - Son Dakika

Güney Kore yeni yıla sessiz girdi

31.12.2020 20:09
Güney Kore yeni yıla sessiz girdi, System.String[]

Güney Kore 2021'e korona virüs önlemleri nedeniyle sakin bir şekilde giren ülkelerden oldu.

Güney Kore 2021'e korona virüs önlemleri nedeniyle sakin bir şekilde giren ülkelerden oldu.

Güney Kore 2021 yılına merhaba derken, korona virüs önlemleri nedeniyle ülkede resmi kutlama yapılmadı. Güney Kore'de son beş haftadır yerel saatle 21.00 itibariyle tüm işletmeler kapalıydı. Yeni vakaların önüne geçilememesi nedeniyle son iki haftadır uygulanmaya koyulan yeni kurallarla beraber 5 kişi ve daha üzeri toplanmalara da izin verilmemesi nedeniyle tüm yılbaşı kutlamaları da resmi olarak iptal edilmişti.

YÜZ YILLIK GELENEK BU YIL BOZULDU

Başkent Seul'de yaklaşık yüz yıl önce uygulanmaya başlanan çan çalma geleneği de bu yıl yapılmadı. Yılbaşı gecesi binlerce kişiyi bir araya getiren Seul Belediyesi önündeki alanda çalınan dev çan bu yıl getirilmedi. Güney Kore vatandaşları her yıl aileleriyle beraber bu alanda toplanıp hep beraber çanı çalıyor ve ardından güneşin doğuşunu izlemek amacıyla bir araya geliyordu. Bu yıl ise korona tedbirleri nedeniyle evlerde dahil 5 kişiden fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmedi ve tüm resmi kutlamalar iptal edildi. Aynı uygulamalar 3 Ocak'a kadar devam edecekken, ayrıca devlet yetkilileri ve Sağlık Bakanlığı cumartesi günü yeni önlemleri görüşmek üzere bir araya gelecek.

(Utku Gülbardak/İHA)

Güney Kore yeni yıla sessiz girdi
Güney Kore yeni yıla sessiz girdi
Güney Kore yeni yıla sessiz girdi

Güney Kore, Yılbaşı, Seul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güney Kore yeni yıla sessiz girdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dünyayı tedirgin eden haber! İsrail'de aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı 8 aylık hamile kadın araca düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı Yılbaşı iznine gelen genç, tartıştığı kuzeni tarafından öldürüldü Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Şaşkına çeviren görüntü! Otomobilin ön tekerine giren iguana, güçlükle çıkarıldı "Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı
Yılbaşında uygulanacak 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı Yılbaşında uygulanacak 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı         
20:30
Son Dakika: Türkiye'de 31 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 239 kişi vefat etti, 14 bin 380 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 31 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 239 kişi vefat etti, 14 bin 380 yeni vaka tespit edildi         
19:21
Milli Piyango yılbaşı çekilişi başladı! Kazanan numaralar canlı yayında açıklanıyor Milli Piyango yılbaşı çekilişi başladı! Kazanan numaralar canlı yayında açıklanıyor         
18:35
Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti         
18:06
Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu         
17:22
Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti         
15:29
Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı         
15:09
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada         
13:14
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti         
12:59
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu         
11:36
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 21:09:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Güney Kore yeni yıla sessiz girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei