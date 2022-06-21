Güney Kore Yerli Uzay Roketi Nuri'yi Yeniden Fırlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Kore Yerli Uzay Roketi Nuri'yi Yeniden Fırlattı

21.06.2022 12:54
Güney Kore Yerli Uzay Roketi Nuri'yi Yeniden Fırlattı

SEUL, 21 Haziran (Xinhua) -- Güney Kore kendi geliştirdiği uzay roketini Salı günü ikinci kez uzaya gönderdi.

SEUL, 21 Haziran (Xinhua) -- Güney Kore kendi geliştirdiği uzay roketini Salı günü ikinci kez uzaya gönderdi. Kore Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün canlı yayınladığı görüntülerde, Nuri adı verilen Kore Uzaya Fırlatma Aracı (KSLV)-II, ülkenin güneyindeki bir kıyı köyü olan Goheung'da bulunan Naro Uzay Merkezi'nden yerel saatle 16.00'da fırlatıldı. Nuri'nin ilk deneme fırlatması geçtiğimiz Ekim ayında yapılmış, fırlatma sonrasında roket hedeflenen 700 km yüksekliğe başarıyla çıkmış ancak üçüncü aşama yardımcı motoru planlanandan daha önce gücünü yitirdiği için 1,5 tonluk temsili uyduyu yörüngeye oturtmayı başaramamıştı. İkinci fırlatmanın geçtiğimiz Perşembe günü yapılması planlanmış ancak oksitleme tank sensöründe meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle fırlatma ertelenmişti.

YORUMLAR
500
Güney Kore ilk yerli uzay roketi 'Nuri'yi fırlattı Güney Kore ilk yerli uzay roketi 'Nuri'yi fırlattı Güney Kore ilk yerli roketi 'Nuri'yi ikinci kez uzaya fırlattı Güney Kore ilk yerli roketi 'Nuri'yi ikinci kez uzaya fırlattı
Kaynak: Xinhua

21 Haziran, Güney Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore Yerli Uzay Roketi Nuri'yi Yeniden Fırlattı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
12:28 Eski Beşiktaşlı Fernandes mekan çıkışı iki kadınla kameralara yakalandı! Güvenlikler basın mensubuna saldırdı
12:25 ABD'nin kayıp paralı askerleri için Rusya ilk resmi açıklamayı yaptı: Elimizdeler
12:12 MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır
11:52 Arazi kavgası kanlı bitti! AK Partili belediye meclis üyesi hayatını kaybetti, katili ağır yaralandı
11:47 HDP'li Ahmet Türk, isim vermeden Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı!
11:45 Galatasaray ile Torrent arasında tazminat pazarlığı sürüyor! İspanyol hocanın kazanmadığı şampiyonluk primini de istemesi "pes" dedirtti
11:08 Kılıçdaroğlu'nun "Kasım ayında erken seçim olabilir" iddiasına MHP lideri Bahçeli'den yanıt: Hayal aleminde yaşıyor
11:07 Müge Anlı'nın evleneceği tarih belli oldu! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran'da dünyaevine girecek
11:05 İngiltere'de gündem sapık tesisatçı! İş için gittiği evlerde yatak odasına kamera yerleştiren tesisatçı güvenlik kamerasına yakalandı
10:55 Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme'ye Suudi Arabistan yolcusu! 4.5 milyon euro maaş karşılığında El İttihad ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 13:00:56. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Kore Yerli Uzay Roketi Nuri'yi Yeniden Fırlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement