Son Dakika Haberleri: Güney Kore'yi bu yıl bir milyondan fazla Müslüman'ın ziyaret etmesi bekleniyor
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Güney Kore'yi bu yıl bir milyondan fazla Müslüman'ın ziyaret etmesi bekleniyor

1 saat önce

Güney Kore'yi bu yıl bir milyonun üzerinde Müslüman'ın ziyaret etmesinin beklendiği bildirildi.

Güney Kore'yi bu yıl bir milyondan fazla Müslüman'ın ziyaret etmesi bekleniyor, System.String[]

Güney Kore'yi bu yıl bir milyonun üzerinde Müslüman'ın ziyaret etmesinin beklendiği bildirildi.

Yonhap ajansının, devlete ait Kore Turizm Örgütüne dayandırdığı haberinde, Güney Kore'yi yılın ilk yarısında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9,8 artışla 511 bin 17 Müslüman turistin ziyaret ettiği belirtildi.

Müslüman turist sayısındaki bu artışın, Kore kültürüne ve sağlık turizmine artan ilginin göstergesi olduğu ifade edilirken, yıl sonuna kadar ülkeyi ziyaret eden Müslümanların sayısının bir milyonu geçmesinin beklendiği kaydedildi.

Turizm sektörü yetkilileri de Güney Kore'de Müslüman ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak tesislerin hızla ve etkili biçimde kurulması gerektiğine işaret etti.

Güney Kore'yi 2017'de 870 bin, 2018'de de 970 bin Müslüman turistin ziyaret ettiği belirtildi.

Güney Kore, Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:32 Kaynak: AA
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