Son Dakika Haberleri: Güney kore'yi mitag tayfunu vurdu: 7 ölü
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Güney kore'yi mitag tayfunu vurdu: 7 ölü

1 saat önce

? Güney Kore'nin güney ve doğu bölgelerini vuran Mitag Tayfunu 7 kişinin ölümüne neden oldu.

? Güney Kore'nin güney ve doğu bölgelerini vuran Mitag Tayfunu 7 kişinin ölümüne neden oldu.

Güney Kore Yonhap haber ajansıda yer alan habere göre, ülkenin güney ve doğu bölgelerini vuran Mitag Tayfunu nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi de kayıp. Busan şehrinde ise tayfunun beraberinde getirdiği sağanak yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Yerel saat ile 09.05'te meydana gelen toprak kaymasında, birçok ev ve dükkan hasar aldı. Başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında 65 yaşındaki bir kadın yaralı olarak kurtarıldı, ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer kayıp kişileri bulmak için arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini açıkladı.

Kore Meteoroloji Dairesi (KMA) tarafından yapılan açıklamada, sezonun 18'inci tayfunu Mitag'ın ülkenin güneybatısında yer alan Haenam bölgesini vurup, oradan Doğu Denizi 'ne (Japon Denizi) doğru ilerlediği belirtildi.

Öte yandan, ülkenin güneyindeki Jeju Adası'nda bin 500'den fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Güney kore'yi mitag tayfunu vurdu: 7 ölü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:07 Kaynak: DHA
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