Batılıların evlat edindiği 300'e yakın Güney Koreli, Seul'ün süreci soruşturmasını istiyor

Güney Koreli ailelerden 1970 ila 1980 yıllarında alınarak ABD ve Avrupalı ailelerce evlat edinilen 300'e yakın kişi, evlat edinilme sürecindeki evraklarda sahtecilik yapıldığı gerekçesiyle Seul yönetiminden soruşturma açmasını talep ediyor.

Güney Koreli ailelerden alınarak Avrupa ve ABD'li ailelerce evlat edinilen 283 kişi, Güney Kore Hakikat ve Uzlaşma Komisyonuna biyolojik kökenlerinin kayıp veya ilgili bilgilerin çarpıtılmış olduğunu bildiren şikayetlerini ileterek, Seul hükümetinden de evlat edinilmeden önceki kimlik bilgileri veya gerçek statüleriyle alakalı bilgileri çarpıtan acentelere yönelik soruşturma yürütmesini istedi.

Bu kişileri temsilen Danimarka merkezli Danimarkalı Koreli Hakları Grubu da Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'e evlat edinilme süreçlerinde rol alan acentelerin evrakları yok etme veya evlat edinilen kişilere yönelik misillemede bulunmalarının önlemesi çağrısında bulunan mektup gönderdi.

Öte yandan evlat edinilenlerden bazıları, söz konusu acentelerin Güney Koreli ailelerden alınan çocuklarının Avrupa veya ABD'ye ulaşmadan ölmesi veya seyahat edecek kadar sağlıklı olmaması nedeniyle kimlik bilgilerinin kendilerininkiyle değiştirildiğini fark ettiklerini belirtirken, bu durumun da halihazırda yaşadıkları "kaybolmuş hissini" daha da kötüleştirdiğini hatta bazı durumlarda kendi aileleri veya akrabaları olmayan Güney Koreli ailelerle birleşmelerine sebep olduğunu dile getiriyor.

Güney Koreli evlat edindirme acenteleri kayıtları açmaya yanaşmıyor

Danimarkalı Koreli Hakları Grubunun kurucu ortağı ve avukatı Peter Moller, Güney Koreli evlat edindirme acentelerinden Holt Children Services ve Korea Social Service'in evlat edinilen çocuklara yönelik kayıtlarını açmak istememesi nedeniyle bu acentelere dava açmayı planladığını ifade etti.

Moller, bu acentelerin evlat edinme uygulamalarına yönelik soruları geçiştirmek için bahaneler ileri sürdüğünü belirtti.

Komisyonun soruşturmaya 3-4 ay içinde karar vermesi gerekiyor

Güney Kore Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, Aralık 2020'de Güney Kore'de askeri hükümetlerin iktidarda olduğu 1960 ve 1980 yılları arasında yaşanılan insan hakları ihlallerini soruşturmak için kurulmuştu.

Evlat edinilenler tarafından yapılan başvurulara yönelik soruşturma açılıp açılmayacağına 3-4 ay içinde karar vermesi gereken Komisyonun başvuru kabul tarihi aralık ayında sona eriyor.

Moller de kurucusu olduğu grubun Komisyonu, bir soruşturma açmaya karar vermesi durumunda, daha fazla başvuru için kapıyı açık tutması konusunda ikna etmeye çalışacağını belirtti.

Güney Kore'de çoğunluğu 1970-1980 yıllarında olmak üzere yaklaşık 200 bin çocuk Avrupa ve ABD'deki ailelerce evlat edinilmişti.