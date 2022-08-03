Bu da oldu! Sağlığınızı takip edecek e-dövmeler geliyor

Teknolojinin hakimiyet alanı gün geçtikçe daha da genişliyor. Şimdi de bir habere göre dövme yoluyla insanların sağlık değerlerini izlemek mümkün olacak. Araştırmacılar, kullanıcıyı potansiyel sağlık sorunlarına karşı otomatik bir şekilde uyaran bir e-dövme cihazı geliştiriyor. İşte detaylar!

Dövme, diyabet hastaları için de kullanılabiliyor

Güney Koreliler, yakın bir zamanda vücutlarında özel dövmeler sayesinde mevcut sağlık sorunlarına karşı uyarı alabilir. Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'ndeki bir grup araştırmacı, sıvı metal ve karbon nanotüplerden yapılan elektronik mürekkep üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkacak olan bu elektronik mürekkeplerle de dövme yapmak mümkün olacak.

Biyoelektrot işlev gören bu dövmeler, herhangi bir cerrahi uygulamaya gerek kalmadan uygulanabilecek. E-mürekkep, oda sıcaklığında sıvı halde yer alan ve yarı iletken veya termometrelerde de kullanılan galyumdan üretiliyor.

Şimdiye kadarki en eski karanlık madde bulundu!

Cihaz, örneğin bir elektrokardiyogram dahil olmak üzeri biyosensörlere bağlıysa, kullanıcının hayati belirtilerinin bir okumasını göndermek için tercih edilebilir. Ayrıca diyabetli veya sepsisli kişilerde de glikoz veya laktat seviyeleri için kullanma ihtimaline sahip.

Tüm bunlara rağmen araştırmacılar biyosensörleri ortadan kaldırmayı planlıyor. Bunun nedeni ise e-dövmenin tamamen bağımsız bir cihaza dönüştürmek. Malzeme Bilimi ve Mühendislik Profesörü Steve Park, dövmenin deriye uygulandıktan sonra ovarak çıkmadığını belirtiyor. Dayanıklı olmasının ise sadece sıvı metalle mümkün olmadığının altını çiziyor.

Dövmenin kalıcılığı için mürekkebin üretiminde platinle donatılmış olan karbon nanotüpler kullanılmakta. Bu nanotüpler hem dövmenin dayanıklı olmasını hem de elektrik iletimini sağlıyor. Steve Park konuyla ilgili açıklama yaptı. "Gelecekte, iletişim kurabilmemiz veya vücudumuz arasında harici bir cihaza sinyal gönderebilmemiz için bu mürekkeple entegre kablosuz bir çip bağlamayı umuyoruz."

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