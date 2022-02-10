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Güney Koreli Askeri Ataşe Hwang, Kore şehidinin adının verildiği okulu ziyaret etti - Son Dakika

Güney Koreli Askeri Ataşe Hwang, Kore şehidinin adının verildiği okulu ziyaret etti

10.02.2022 13:12
Güney Koreli Askeri Ataşe Hwang, Kore şehidinin adının verildiği okulu ziyaret etti

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliğinde görevli Savunma Ataşesi Ho Sung Hwang, İstanbul'da Kore şehidi Pilot Muzaffer Erdönmez'in adının verildiği ortaokula ziyarette bulundu.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliğinde görevli Savunma Ataşesi Ho Sung Hwang, İstanbul'da Kore şehidi Pilot Muzaffer Erdönmez'in adının verildiği ortaokula ziyarette bulundu.

Savunma Ataşesi Hwang, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Şehit Pilot Muzaffer Erdönmez Ortaokulunu, Kore şehidi Erdönmez'i anmak amacıyla ziyaret etti.

Şehidin anıtına karanfil bırakarak ailesi ve akrabalarına karşı Kore halkı adına minnettarlığını dile getiren Hwang, okuldaki öğretmen ve öğrenciler için Kore Armalı hediye maske ile Şehit Pilot Üsteğmen anısına Türk Askeri heykeli takdim etti.

Güney Kore Vatansever ve Gazi işleri Bakanlığınca her ay Kore Savaşı'ndan bir kahraman seçiliyor. Bu yılın "Nisan ayı kahramanı" da Kore Savaşı'nda şehit düşen ilk Türk Pilotu Üsteğmen Muzaffer Erdönmez olarak belirlenmişti.

Güney Koreli Askeri Ataşe Hwang, Kore şehidinin adının verildiği okulu ziyaret etti
Güney Koreli Askeri Ataşe Hwang, Kore şehidinin adının verildiği okulu ziyaret etti
Güney Koreli Askeri Ataşe Hwang, Kore şehidinin adının verildiği okulu ziyaret etti
Güney Koreli Askeri Ataşe Hwang, Kore şehidinin adının verildiği okulu ziyaret etti

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Güney Kore, İstanbul, Pilot, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Koreli Askeri Ataşe Hwang, Kore şehidinin adının verildiği okulu ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Koreli Askeri Ataşe Hwang, Kore şehidinin adının verildiği okulu ziyaret etti - Son Dakika
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