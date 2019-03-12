Güney Koreli Çocuk, İstiklal Marşı'nı Ezbere Okudu

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, ailesiyle 6 yıldır oturan Güney Koreli Sinyap Oih (10), İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için düzenlenen törende İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını da ezbere okuyarak alkış aldı.

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, ailesiyle 6 yıldır oturan Güney Koreli Sinyap Oih (10), İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için düzenlenen törende İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını da ezbere okuyarak alkış aldı.



İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98'inci yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83'üncü yıl dönümü nedeniyle Arif Nihat Asya Ortaokulu tarafından program hazırlandı. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'ndeki törene Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğrencilerin oratoryo gösterinin ardından 6 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye yerleşerek Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yerleşen Dodurga İlkokulu öğrencisi Sinyap Oih, sahneye çıktı ve İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu. Ayakta alkışlanan Oih'in İstiklal Marşı'nı ezbere okuması takdir topladı. Programın sonunda ilçe genelindeki yarışmalarda dereceye girenlere ödüllere ödülleri verildi.



- Bilecik

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