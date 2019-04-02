Güney Koreli Fotoğrafçı ve Bloggerler Ülkelerinde Verilecek Ödül İçin Adıyaman'ı Fotoğrafladı

Güney Koreli fotoğrafçı ve bloggerler ülkelerinde verilecek ödül için Adıyaman'ı fotoğrafladı Adıyaman'da tarihi ve turistik yerleri fotoğraflayan Koreli'lere 'Fahri Çiğköfte Ustası' belgesi verildiADIYAMAN - Güney Kore'den gelen ve Adıyaman'da çiğköfte yoğurarak 'Fahri Çiğköfte Ustası'...

Güney Koreli fotoğrafçı ve bloggerler ülkelerinde verilecek ödül için

Adıyaman'ı fotoğrafladı

Adıyaman'da tarihi ve turistik yerleri fotoğraflayan Koreli'lere 'Fahri Çiğköfte Ustası' belgesi verildi



ADIYAMAN - Güney Kore'den gelen ve Adıyaman'da çiğköfte yoğurarak 'Fahri Çiğköfte Ustası' belgesi alan ünlü bloggerler ve fotoğrafçılar kentin tarihi ve turistik mekanlarını fotoğrafladı.

National Geographic Traveler'ın fotoğrafçıları ve ünlü bloggerler Adıyaman'ı fotoğrafladı. Güney Kore'den Adıyaman'a gelen ünlü blogger ve fotoğrafçılar Adıyaman'ın tarihi ve turistik yerlerinin yanında doğal güzelliklerinin fotoğrafını çekti.

Türk Hava Yolları Seul Müdürlü ile Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye'den 4 kişilik ekip Seul'e giderek burada seyahat acenteleri ve turist operatörleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Daha sonra ise Kore'den 10 kişilik blogger Türkiye'ye gelerek Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa'yı gezdi.

Bu programların ardından son olarak National Geographic Traveler'ın fotoğrafçıları ve ünlü bloggerlerın içinde bulunduğu 8 kişilik ekip Adıyaman'a gelerek kentin tarihi ve turistik yerlerini fotoğrafladı.

Ekip, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve Kommagene Uygarlığın'da 'tanrılar tahtı' olarak kabul edilen Nemrut Dağı başta olmak üzere Perre Antik Kent, Eski Kahta Kalesi, Cendere Köprüsü, Arsemia Ören Yeri ve Karakuş Tümülüsünü gezdi. Blogger ve fotoğrafçılar özelikle karlar altındaki Nemrut Dağı'nda ki heykellere hayran kaldı. Zirveye çıkış ve inişte kar nedeniyle zorlanan Koreli bloggerler karda kayarak zorluğu eğlenceye dönüştürdü. Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci ve THY Adıyaman Müdürü Akif Hamidi eşlik etti.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci projeden bahsederek," Burada çekilmiş olan fotoğraflar Güney Kore'de National Geographic dergisinde bir yarışmaya tabi tutulacak. Dergide yayınlanacak ve ilk 3'e giren fotoğraflara ödüller verilecek" dedi. Ekinci, ödüllerin ise 5 bin Dolarlık tatil hediye çeki ve Türkiye'ye uçak bileti olacağını aktardı. National Geographic Traveler'in fotoğrafçısı Sunyoung Park ise konuşmasında, "Kore'deki okuyucularımıza Nemrut dağı ve Adıyaman ile alakalı bilgilendirmek için 7 blogger ve fotoğrafçılarla birlikte buraya geldik. Burada Adıyaman bölgesini gezerek, Adıyaman bölgesine dair dergimizde yazı yayınlamayı planlıyoruz. Buraya gelmeden önce hava ile alakalı bir araştırma yapmıştık. Havanın iyi olacağını düşünüyorduk ve bütün planları bunun üzerine yaptık. Ancak bizi yağmur karşıladı. Biz biraz endişelendik. Fakat daha sonra bölgeleri gezerken yağmurunda getirdiği güzellikler görüntüledik. Aynı zamanda Kommagene Uygarlığının ne kadar büyük bir uygarlık olduğunu, geriye kalan eserlerin görüntülemek fırsatı bulduk. Nemrut'a çıkarken kardan dolayı biraz endişeye düşmüş olsak da yine buranın kar ile ayrı bir güzelliği var" dedi.

Donghyun Kim ise konuşmasında Adıyaman'daki tarihi güzellikleri doğal güzellikleri fotoğraflayıp Kore'deki okuyuculara tanıtmak için geldiklerini belirterek, "Adıyaman'ın köklü bir tarihe olmasından dolayı biz de burada çok güzel fotoğraflar çektik. Adıyaman'da çok güzel tarihi yerler var. Yağmurlu havanın ayrı bir güzelliği var ve biz bunu fotoğrafladık" ifadelerini kullandı.

Günün sonunda ise kendileri için düzenlenen yemek etkinliğine katılan Koreli fotoğrafçılar ve bloggerler burada çiğköfte yoğurdu. Çiğköfte yoğuran Koreli'le 'Fahri Çöğköfte Ustası' belgesi verildi.

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