Güney Koreli Gazetecilerden Güneydoğu Anadolu Turu

Güney
Koreli bir grup gazeteci ve blog yazarı, Gaziantep
ve Adıyaman
'ın tarihi, turistik yerlerini gezerek fotoğrafladı.
Adıyaman, Şanlıurfa
, Gaziantep il kültür ve turizm müdürlükleri ve Türk Hava Yolları
desteğiyle gerçekleştirilen geziye katılan National Geographic Traveler'ın sanat yönetmeni Park Sun Young, gazetecilere yaptığı açıklamada, Güney Kore'den 7 kişilik bir ekiple Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa yöresini tanıtmak amacıyla bir gezi düzenlediklerini söyledi.
Geziye katılan 7 kişilik ekibin bölgedeki güzellikleri, tarihi değerlerin fotoğrafını çekeceğini, Güney Kore'ye döndüklerinde de bir yarışma düzenleyerek dereceye girenlere çeşitli ödüller vermeyi planladıklarını ifade eden Young, Gaziantep'te Zeugma
Mozaik Müzesini gezdiklerini aktardı. Türkiye
'ye ilk kez geldiğini belirten Young, şöyle konuştu:
"Dolayısıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi
'ni de ilk defa ziyaret etme imkanı buldum. Bölgeye dair, bölgede tarihi kalıntıların, özellikle geçmiş yıllardan günümüze ulaşan antik kent kalıntılarının çok olduğunu gelmeden biraz araştırmıştım. Bunları yerinde görmek, bunların hala günümüze ulaşmış olduğunu görmek beni derinden etkiledi. Biz açıkçası biraz beklenti içerisindeydik. Bölgedeki tarihi kalıntılara dair beklentilerimiz vardı. Fakat gelip gördük ki bizim beklentilerimizin çok çok üstünde bir tarihi değere sahip bir bölge var. Aynı zamanda insanları çok barışçıl, çok temiz, çok kibar. Herkes bize yardımcı olmaya çalışıyor. Bu konu da bizi çok derinden etkiledi. Bu tür manzaraları, bu tür güzellikleri, tarihi güzellikleri Kore'de çok fazla göremediğimiz için bunları gelip yerinde orijinal olarak görmek bizi ve katılımcılarımızı gerçekten çok etkiledi, çok duygulandırdı ve çok da mutlu olduk."
Gezdikleri yerlerde gördüklerinden çok etkilendiğini dile getiren Young, bunun kendileri adına çok büyük bir şans olduğunu söyledi.
Young, Zeugma Mozaik Müzesindeki eserlerin motiflerine ilişkin, "Günümüzdeki Türk kültürüyle bir benzerliği olduğunu ben kendimce görebiliyorum. Mozaiklerdeki motiflerle şu an pazarlarda ve çarşılarda gördüğümüz halılardaki motiflerin bir benzerliği olduğunu gezdiğim kadarıyla gördüm. Bu kalıntıların geçmişte Roma
döneminden, Perslerden ve aynı zamanda Komagene uygarlığından izler taşıdığına dair bilgiler aldık, bunları da yerinde görme fırsatı bulduk. O konuda da çok mutluyuz." dedi.
Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Bülent
Öztürk de geçen sene Güney Kore'den bir grup tur operatörünü ağırladıklarını, onların bu yıl Gaziantep'e gruplar getirmeyi amaçladığını anlattı.
Şimdi de Güney Kore'den National Geographic'in fotoğrafçı ve yazarlarının Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa'ya geldiğini belirten Öztürk, "Bu sene 2019 Göbeklitepe
Yılı. Bundan dolayı dün Adıyaman il müdürümüz gazetecileri ağırladı. Bugün biz, bu ekibi alıyoruz. Zeugma Mozaik Müzemizi ve Gaziantep'in tarihi ve kültürel dokusunu şehrimizde en iyi şekilde anlatacağız. Burada fotoğraflar çekecekler sonra Şanlıurfa'ya geçecekler. Bunlarla özel bir sayı, özel bir ek çıkaracaklar, bölgemizi tanıtacaklar. Şehrimizin, bölgemizin tanıtımına çok ciddi bir katkısı olacak bir etkinlik olarak görüyoruz." diye konuştu.
Öztürk, ekibi tarihi çarşılara da götüreceklerini kaydetti. Nemrut
'u da gezdiler
Güney Koreli ekip dün de Adıyaman'ın Kahta
ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı
'na çıktı.
İlk olarak Adıyaman'da tarihi ve turistik yerleri gezen Güney Koreli fotoğrafçılar, daha sonra Nemrut Dağı'ndaki kar altındaki heykellerin fotoğrafını çekti.