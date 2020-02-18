Güney Koreli gençler, Bursa'da kılıçkalkan öğreniyor - Son Dakika
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Güney Koreli gençler, Bursa'da kılıçkalkan öğreniyor

6 saat önce

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Hankuk Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencilerinden oluşan dans ekibi, Bursa'da kılıçkalkan antrenmanı yaptı.

Güney Koreli gençler, Bursa'da kılıçkalkan öğreniyor, System.String[]

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Hankuk Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencilerinden oluşan dans ekibi, Bursa'da kılıçkalkan antrenmanı yaptı.

Seul Yunus Emre Enstitüsünce geçen yıl ekimde Türk Dans Atölyesinde eğitim verilen, kasımda Seul'de düzenlenen Türkçe Konuşma Yarışması ve Asya Kısa Film Festivali'inde sahneye çıkan öğrenciler, Bursa Büyükşehir Belediyesinin organizasyonu, THY ve Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinin destekleriyle kente geldi.

Kılıçkalkana merak saran Güney Koreli öğrenciler Kim Jun-hyeong, Kang Ju-won ve Hwang Seung-jae, Setbaşı Ortaokulu'nda, Tahtakıran Kılıç Kalkan Derneği Başkanı Metin Dikerel ve ekibince yaptırılan antrenmana katıldı. Öğrenciler, antrenmanda bu oyunun figürlerini öğrenmek için ter döktü.

Dikerel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Koreli gençlerin kılıçkalkan ve Türk Halk Müziği'ne merak sardığını söyledi.

Ekip olarak Güney Kore'deki Bursa Tanıtım Günleri'ne katıldıklarını anlatan Dikerel, "Buradan dönerken bir sürprizle karşılaştık. Bizden kılıç ve kalkanları istediler. Elimizde o anda ne kadar kılıç ve kalkan varsa hepsini onlara bıraktık." dedi.

Dikerel, "Güney Kore ve Türkiye dostluğunu pekiştirmeye gayret ediyoruz. Öğrenciler yetenekli ve meraklı. Kılıçkalkan daha uzun sürede öğrenilecek bir oyun fakat üzerine düşerlerse bir sahne performansı sergileyecek aşamaya gelirler." diye konuştu.

Güney Kore, Bursa, Seul, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:54 Kaynak: AA
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