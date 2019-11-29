Son Dakika Haberleri: Güney Koreli iki pop yıldızına toplu tecavüzden hapis cezası
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Güney Koreli iki pop yıldızına toplu tecavüzden hapis cezası

6 saat önce

Güney Kore'de K-pop yıldızları Jung Joon-young ve Choi Jong-hoon toplu tecavüzden hapis cezasına çarptırıldı.

Güney Koreli iki pop yıldızına toplu tecavüzden hapis cezası, System.String[]

Güney Kore'de K-pop yıldızları Jung Joon-young ve Choi Jong-hoon toplu tecavüzden hapis cezasına çarptırıldı.


Güney Kore'de K-pop yıldızları Jung Joon-young ve Choi Jong-hoon, alkollü olmaları nedeniyle bilinçleri yerinde olmayan kadınlara toplu tecavüz etme suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Kadınların görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşan 30 yaşındaki Jung 6, 29 yaşındaki Choi ise 5 yıl hapis cezası aldı.


Öte yandan, 80 saat cinsel şiddet terapisi görmesine karar verilen Güney Koreli yıldızlara 5 yıl boyunca çocuklarla çalışması yasaklandı.


Kararı açıklayan Yargıç Kang Seong-soo, tecavüz sırasında kaydettiği görüntüleri sosyal medyadaki bazı gruplarda paylaşıldığını hatırlatarak "Daha sonra bunları gören mağdurların neler hissettiğini anlamamız mümkün değil" dedi.


Jung, "Yaptığım aptallıklar için çok pişmanım. Bundan sonra da hep bu pişmanlıkla yaşayacağım" ifadelerini kullanmıştı.


Ocak ve Mart 2016'da iki ayrı partide yaşandığı öğrenilen olaylar, polisin "K-pop süper starı" Seungri'yle ilgili soruşturması sırasında ortaya çıkmıştı. - SEUL

Güney Kore, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:10 Kaynak: İHA
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