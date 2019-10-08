Son Dakika Haberleri: Güney Koreli ilk turist kafilesi Kasım ayında Bursa’da
Son Dakika Ekonomi Güney Koreli ilk turist kafilesi Kasım ayında Bursa’da

Güney Koreli ilk turist kafilesi Kasım ayında Bursa’da

20 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güney Kore'nin Seul kentinde, şehrin Koreli turistlerin tercih ettiği destinasyonlar arasına dahil edilmesi adına girişimlerde bulundu.

Güney Koreli ilk turist kafilesi Kasım ayında Bursa’da, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güney Kore'nin Seul kentinde, şehrin Koreli turistlerin tercih ettiği destinasyonlar arasına dahil edilmesi adına girişimlerde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güney Kore, Seul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:36 
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