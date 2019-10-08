Güney Koreli ilk turist kafilesi Kasım ayında Bursa’da
20 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güney Kore'nin Seul kentinde, şehrin Koreli turistlerin tercih ettiği destinasyonlar arasına dahil edilmesi adına girişimlerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:36
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