Son Dakika Haberleri: Güney Koreli iş heyetinden Bandırma Ticaret Borsasına ziyaret
Son Dakika Ekonomi Güney Koreli iş heyetinden Bandırma Ticaret Borsasına ziyaret - Son Dakika Ekonomi

Güney Koreli iş heyetinden Bandırma Ticaret Borsasına ziyaret

6 saat önce

Güney Koreli iş heyeti, Bandırma Ticaret Borsasını (BTB) ziyaret etti.

Güney Koreli iş heyetinden Bandırma Ticaret Borsasına ziyaret, System.String[]

Güney Koreli iş heyeti, Bandırma Ticaret Borsasını (BTB) ziyaret etti.

Kore Cumhuriyeti Yerel İdari Birliği Türkiye Temsilcisi Yongdurk Park ve beraberindeki heyet, borsa yöneticileriyle görüştü.

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin ve diğer idarecilerin hazır bulunduğu görüşmede, yem ham maddeleri konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.

Sezgin, borsanın faaliyetleri, Bandırma ve bölge ekonomisi ile hayvancılık uygulamaları konusunda misafirlerine bilgi verdi.

Konuklar, Kore Savaşı'nda şehit olan Türk subayı Topçu Üsteğmen Şehit Mehmet Günenç'in, borsanın elektronik satış salonunda sergilenen fotoğraflarını ve Kore Devleti tarafından verilen kahramanlık nişanını da inceledi.

Bandırma, Kore, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:52 Kaynak: AA
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