Güney Koreli iş heyetinden Bandırma Ticaret Borsasına ziyaret

Güney Koreli iş heyeti, Bandırma Ticaret Borsasını (BTB) ziyaret etti.

Kore Cumhuriyeti Yerel İdari Birliği Türkiye Temsilcisi Yongdurk Park ve beraberindeki heyet, borsa yöneticileriyle görüştü.

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin ve diğer idarecilerin hazır bulunduğu görüşmede, yem ham maddeleri konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.

Sezgin, borsanın faaliyetleri, Bandırma ve bölge ekonomisi ile hayvancılık uygulamaları konusunda misafirlerine bilgi verdi.

Konuklar, Kore Savaşı'nda şehit olan Türk subayı Topçu Üsteğmen Şehit Mehmet Günenç'in, borsanın elektronik satış salonunda sergilenen fotoğraflarını ve Kore Devleti tarafından verilen kahramanlık nişanını da inceledi.