Güney Koreli K-Pop grubu A.C.E İstanbul'da hayranlarıyla buluştu - Son Dakika

A.C.E'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından beri verdiği ilk konser olan etkinlikte grup üyeleri erik dalı performansı gerçekleştirdi.

Grup üyeleri konser öncesi AA muhabirine yaptıkları açıklamada, "Bugün enerjimizi fanlarımızla paylaşacağız. İki yıldır yurt dışına çıkamıyoruz aslında, iki yıl sonra ilk konserin Türkiye'de olması sevindirici. Etkinlik kapsamında geldik. Türkiye'ye gelmekten mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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